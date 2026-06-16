SON DAKİKA: Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı! Eve girerken ayakta durmakta zorlanıyor: Oyuncu Ece İrtem'in otopsi raporu açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in ölümü şüpheli mi?

5

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI MI?

Henüz otopsi raporu çıkmayan Ece İrtem'in cenaze töreni ile ilgili program da belli oldu. Emekli savcı babası tarafından kurumdan teslim alınacak olan cenazenin, herhangi bir plan değişikliği yaşanmazsa Çarşamba günü ailenin memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Bu ani ve trajik veda, tüm sevenlerini yasa boğdu.