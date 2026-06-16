SON DAKİKA: Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı! Eve girerken ayakta durmakta zorlanıyor: Oyuncu Ece İrtem'in otopsi raporu açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in ölümü şüpheli mi?
Son dakika haberine göre, Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı. Yaşadığı apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İrtem'in annesi ile beraber binaya girdiği anlar yer alırken ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Peki Ece İrtem'in otopsi raporu açıklandı mı? Ece İrtem ne zaman defnedilecek? İşte Ece İrtem'in ölümüne dair son dakika gelişmeleri...
Oyuncu Ece İrtem (35) Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sanal medya hesabından İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun'un açıklamasına yer verildi.
Açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum." ifadeleri kullanıldı.
ECE İRTEM'İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: AYAKTA DURMAKTA ZORLANIYOR
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ece İrtem'in annesi ile restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi. İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı. Öte yandan görüntülerde Ece İrtem'in binaya girerken annesinin koluna girdiği görüldü.
ECE İRTEM HASTA MIYDI?
Ece İrtem'in ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğüne veya sağlık durumunun kötü olduğuna dair kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Oyuncu hakkında ortaya atılan sağlık iddiaları doğrulanmış değil.
OTOPSİ RAPORU ÇIKTI MI?
Henüz otopsi raporu çıkmayan Ece İrtem'in cenaze töreni ile ilgili program da belli oldu. Emekli savcı babası tarafından kurumdan teslim alınacak olan cenazenin, herhangi bir plan değişikliği yaşanmazsa Çarşamba günü ailenin memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Bu ani ve trajik veda, tüm sevenlerini yasa boğdu.
BİR GÜN ÖNCE YENİ YAŞINI KUTLADI
Oyuncunun ani vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğarken, ortaya çıkan bir detay da yürekleri dağladı.
Ece İrtem'in, hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür ettiği öğrenildi.
ECE İRTEM KİMDİR?
Ece İrtem, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Bölümü'nden mezun olan başarılı oyuncu, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Kariyerine televizyon dizileriyle başlayan İrtem, kısa sürede ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi.
Sanat eğitimi geçmişi sayesinde hem sahne hem de ekran performanslarıyla dikkat çeken oyuncu, farklı karakterlere hayat vererek kariyerinde önemli bir yükseliş yakalamıştı.
ECE İRTEM'İN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
Başarılı oyuncu kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı. Ece İrtem'in öne çıkan yapımları şunlar:
Kızılcık Şerbeti – Işıl
Sandık Kokusu – Hande
Mahsun J – Nükhet
Aile – Cansın
Yasak Elma – Meriç
Mahkum – Ferda
Bay Yanlış – Gizem Sezer
Payitaht Abdülhamid – Robina
Yeni Gelin – Afet
Kertenkele
Paramparça
Şeref Meselesi
O Hayat Benim
Kaçak Gelinler
Zengo (Sinema Filmi)
Meraklı Adamın 10 Günü (Film)