SON DAKİKA Denizli Buldan'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İşte Denizli'deki fay hatlarının son durumu: İlk görüntüler geldi
Son Dakika... Denizli'nin Buldan ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 09.21'de 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgesinden ilk görüntüler gelirken Denizli ve çevresindeki fay hatlarının son durumu da ortaya çıktı. İşte Denizli'de son duruma dair detaylar...
DENİZLİ FAY HATTI
Denizli Fayı, kentin içinden geçen ve Sarayköy-Honaz arasında uzanan, 6.8 büyüklüğüne kadar deprem üretebilen diri bir graben fayıdır. 1. derece deprem bölgesinde yer alan Denizli'de, bu fay zonu büyük hasar riski taşımakta olup, bölgede sık sık deprem fırtınaları ve sarsıntılar yaşanmaktadır.
Denizli ilinde kabaca 6 fay zonu bulunmaktadır. Bunlar; Sarayköy, Babadağ, Denizli il merkezi ve Pamukkale bölgesindeki Denizli grabeni, Honaz ilçesi ve Kaklık Mahallesi arasında Honaz Fay Zonu, Çivril ovasını oluşturan Çivril Grabeni, Çardak ve Bozkurt İlçelerini kapsayan Acıgöl Grabeni, Çameli ve Acıpayam ilçeleri arasında Kelekçi, Çameli ve Acıpayam faylarından oluşan zon ve Beyağaç İlçesinde yer alan Beyağaç Fayının bulunduğu bölge olarak sıralanabilir. İl genelindeki faylar genellikle horst graben sistemlerine bağlı normal faylardır.
Diri Fay Özelliği: TDFH (Türkiye Diri Fay Haritası) verilerine göre, Denizli kent merkezi doğrudan aktif, diri bir fay zonu (Denizli Fay Zonu) üzerinde yer alır.
Konumu: Fay hattı, kuzeybatıda Sarayköy, güneydoğuda ise Honaz fay zonlarının devamı niteliğindedir ve şehir merkezinin içinden/yakınından geçer.
Deprem Potansiyeli: Uzmanlar, bölgede 6.8 büyüklüğünde deprem olma potansiyeline dikkat çekmekte ve yapı stoklarının bu riske göre revize edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Geçmiş Depremler: Bölgede tarihsel ve aletsel dönemde yıkıcı depremler yaşanmıştır. Örneğin, 1899 yılında 1,000'den fazla kişinin öldüğü yıkıcı deprem ve 1976 yılında 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşmiştir.
Tektonik Yapı: Denizli, Batı Anadolu Fay Sistemi içerisinde yer alan bir çöküntü (graben) alanıdır.
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Yaşadıkları şehir ve ilçelerde fay hattı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilmektedir.
MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Türkiye Diri fay Haritası üzerinde gösterilen toplam diri fayların sayısı 485'e ulaşıyor. Bunlardan 326'sı tekçe fay, fay zonu veya sistemi olarak yer alırken 183'ü ise bu ana yapılar altında fay segmenti olarak haritalandırılıyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu harita üzerinde diri faylara ait uzunluk, yaş, kayma türü, genel doğrultu, fay düzleminin eğim yönü ve derecesi gibi deprem tehlike değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulabilecek bilgiler de kullanıma sunuluyor.
5,5 VE ÜZERİ DEPREM YARATACAK FAY HATLARININ BULUNDUĞU İLLER
Yapılan araştırmada 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunurken, birinci derece risk altında olan şehirler; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt oldu.