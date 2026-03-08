SON DAKİKA: Aslıhan Karalar'ın Beykoz'daki evi alevlere teslim oldu: 'Annem sahura kalkınca fark etti'
Aslıhan Karalar'ın Beykoz'da site içerisinde bulunan 3 katlı villasının çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Aslıhan Karalar'a ait villanın yangınını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sırasında villada hasar meydana gelirken Aslıhan Karalar olayın detaylarını anlatırken 'Verilmiş sadakamız varmış' dedi.
Ekranların sevilen yüzlerinden Aslıhan Karalar'ın Riva'daki evi çatıdan başlayan yangınla alevler içinde kaldı. Ünlü oyuncu, büyük bir felaketten kıl payı kurtulurken, yaşadığı panik dolu anları paylaştı.
Ekranların genç ve popüler isimlerinden 26 yaşındaki Aslıhan Karalar, Riva'daki evinde yaşanan korkunç bir yangınla sarsıldı.
Çatıdan başlayan alevler kısa sürede tüm evi sardı ve oyuncu büyük bir felaketten son anda kurtuldu.
Yangın sırasında evde bulunan Karalar, küçük dostları köpeklerini güvenli bir şekilde evden çıkardı.
Yoğun dumandan etkilenen Karalar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Karalar, yangını annesinin sahura kalkıp fark etmesi sayesinde son anda atlatabildiğini ve "Verilmiş sadakamız varmış" diyerek yaşadığı şoku paylaştı.
Karalar'ın bu olayının ardından takipçileri, ünlü oyuncuya çok sayıda 'geçmiş olsun' mesajı iletti. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.