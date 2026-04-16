SON DAKİKA: AKBANK RESMİ AÇIKLAMA YAPTI! AKBANK ÇÖKTÜ MÜ? AKBANK MOBİL NEDEN AÇILMIYOR? AKBANK'ın son durumu nedir?
Son dakika haberine göre Akbank 12:33'te resmi açıklama yaptı. Sabah saatlerinden beri Akbank çöktü mü?, Akbank mobil neden açılmıyor?, Akbank mobil çötü mü? gibi sorular ve Akbank ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca kullanıcı tarafından merak ediliyor. Akbank mobile giriş yapılamıyor. Akbank çöktü iddiaları sosyal medyada gündem olurken, Akbank mobil uygulamasına erişim sağlayamayan kullanıcılar “Akbank neden açılmıyor?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Akbank mobil giriş sorunu ile ilgili son dakika gelişmeleri…
Akbank kullanıcıları 16 Nisan Perşembe sabahına Akbank mobil uygulamasının açılmamasıyla güne başladı. Sabah saatslerinden beri milyonlarca Akbank müşterisi hesaplarına girmekte sorun yaşıyor. Akbank mobil neden açılmıyor?, Akbank mobil giriş yapılamıyor?, Akbank çöktü mü? sorularıyla sorunlarının çaresini arayan kullanıcılara Akbank resmi bir açıklama ile cevap verdi.
EKRANA GELEN UYARI
Akbank mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar ekranda çıkan 'Sadece geçici bir süre için işlemini gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar dene' uyarısıyla karşılaşıyor. Akbank mobil girişlerindeki bu uyarı kullanıcıların aklına acaba 'Akbank çötü mü?' sorusunu getiriyor.
AKBANK MOBİL GİRİŞ SORUNU MU VAR? KULLANICILAR NE DİYOR?
Kullanıcı paylaşımlarına göre;
Akbank mobil açılmıyor
Akbank mobil giriş yapılamıyor
Akbank uygulama çökme hatası veriyor
Akbank mobil geçici olarak kullanılamıyor
gibi sorunlar yaşandığı ifade ediliyor. Bazı kullanıcılar ise Akbank internet bankacılığına da erişimde problem yaşadıklarını belirtiyor.
AKBANK’TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Binlerce mesaj alan ve sosyal medyanın en çok konuşulan gündemine dönüşen 'Akbank çöktü' iddialarına Akbank'ın resmi kanallarından açıklama yapıldı. Akbank'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;
'Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz' ifadeleri kullanıldı.
AKBANK AÇILDI MI?
Son dakika gelişmesine göre, saat 12:30 itibariyle birçok kullanıcının hesaplarına erişimi açıldı. Bu saatlerde bizzat birkaç telefonda yaptığımız Akbank mobile giriş denemeleri başarılı olmuş ve herhangi bir problem yaşanmamıştır.
Sorunun tüm Akbank mobil kullanıcılarında bittiğine dair kesin veya resmi bir sonuç bu saat itibariyle yoktur. Akbank'tan yapılacak yeni bir açıklama olursa habere eklenecektir.
BEKLENEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ
Akbank'ın sosyal medya hesabından saat 12:33'te yapılan açıklamada sorunun giderildiği belirtildi.
İşte Akbank açıklamasının tamamı: 'Değerli Müşterilerimiz,Sistemlerimizdeki geçici aksaklık giderilmiştir. İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.Şubelerimiz öğle arasında hizmet verecektir.Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz.'