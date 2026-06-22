SON DAKİKA: 12. YARGI PAKETİ MECLİS'TE | İşte Madde Madde 12. Yargı Paketi'nin detayları: 12. Yargı Paketi’nde af ve infaz düzenlemesi var mı?

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Son dakika haberine göre, 12. Yargı Paketi Meclis'e geldi. Peki yeni yargı paketinde neler var? HAGB sistemi devam edecek mi? İşkence ve kötü muamele suçlarında hangi yeni hükümler uygulanacak? İcra dosyalarında vatandaşları bekleyen değişiklikler neler? Miras kalan ev, arsa ve taşınmazların satışında yeni dönem nasıl işleyecek? Tek hakimle görülen dava sayısı artacak mı? Bilgisayar ve telefonlara el koyma süreçleri nasıl değişecek? Yargıtay'ın kararlarına itiraz mekanizması genişletiliyor mu? AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan 12. Yargı Paketi, son yılların en kapsamlı adalet reformlarından biri olarak değerlendiriliyor.



Teklif; yargılamaların hızlandırılmasını, dijitalleşmenin artırılmasını, vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılmasını ve mahkemelerin iş yükünün azaltılmasını hedefliyor. Ceza hukukundan hukuk davalarına, noterlik işlemlerinden idari yargıya kadar onlarca alanda değişiklik öngören düzenleme, önümüzdeki günlerde TBMM komisyonlarında görüşülerek yasama sürecine girecek.