Sokak lezzetlerinde 'doğal' ölüm riski! Midye, döner ve pazarda 'doğal' diye satılan süt ürünlerinden uzak durun!

7

Kış aylarında bitkisel ürünler ile baharat tüketiminin arttığına dikkati çeken Ali Manavoğlu, "Özellikle baharat ve kuru yemişte nemli ortamda çıkacak küfün ürettiği aflatoksin maddesi var. Aflatoksin insanları sağlığını bozacak, ölümle sonuçlanabilecek toksindir. Sağlığa zarar veren aflatoksin özellikle pul biber ve kuruyemişte sıklıkla görülebilir. Kuru incir, kurutulmuş kayısı gibi ürünlerde en çok korkulan madde aflatoksin. Kuru yemiş ve baharatlarda sıkça karşımıza çıkan aflatoksin insanların karaciğerinde ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Ödem oluşması, karaciğer hasarı, ilerleyen dönemde de karaciğer kanserine neden olabilir. Özellikle baharatlarda pul biber, kuruyemişte de incir, kayısı gibi kurutulan ürünleri bizim çok iyi saklamamız gerekiyor. Bu ürünler küflerin oluşturacağı aflatoksine maruz kalmamalı" dedi.



'DIŞARIDA SATILAN ET ÜRÜNLERİNDEN UZAK DURULMALI'



Yol kenarındaki kangal sucukların satışına dikkati çeken Manavoğlu, "Kamyon kasasında satılan sucuklara sık rastlıyoruz. Açık alanda fiziki ve mikrobiyal kirlenmeyi tetikleyecek şekilde satışa sunulması tüketici için risk oluşturuyor. Çoğuna bakıldığında etiket bulunmuyor. Etiketsiz ürünün içerisinde taklit ve tağşiş anlamında tüketiciyi yanıltabilecek birçok unsur olabilir. Et ürünlerinde hile yapılabiliyor. Dışarıda satılan et ürünlerinden uzak durulmalı. Sucuk fermente edilerek üretiliyor ve mikrobiyal tehlikesi ısıl işlem görmüş ürünlere göre daha yüksek. Et ürünlerinde escherichia coli, salmonella gibi bakteri karşımıza çıkabiliyor. Üretim aşamasında koruyucu maddelerin doğru eklenmesi, doğru fermantasyon işlemleri uygulanmalı ve dağıtım ağı ile satış aşamasında uygun koşullar sağlanmalı. Bu tarz mikrorganizmalar insanlarda ciddi hastalık yapacak etkiye sahip Özellikle patojen bakteri dediğimiz escherichia coli, salmonella tehlikeli organizmalar. Kanlı ishal, felç yapabilir ve ölüme kadar götürebilir" diye konuştu.