Soğuklar bastırdı, bağışıklık güçlendirmek isteyen aktarlara koştu! Fiyatlar yüzde 60 arttı

5

Geçen seneye oranlar fiyatlarda artış olduğunu belirten Aktaş "Yüzde 50-60 civarında ıhlamurda zam oranı var. Kış çaylarının genelinde bu rakamlar civarında bir oynama var. En önemli şey tedbir almaktır. Tedbir aldığın zaman soğuk bir karpuzu yediğin zaman ister istemez içindeki buz parçacıkları boğazdaki bademciklere, öksürüğe, gribe ve nezleye yol açıyor. Vatandaşlarımız bunlara dikkat ederse hastalık görmeden kışı atlatabilir" ifadelerini kullandı.