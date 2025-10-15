GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSivas'ta nadir bulunan şifa kaynağı: İki yılda bir yetişiyor, olgunlaşınca değil çürüyünce yeniyor!
HaberlerGündem Haberleri Sivas'ta nadir bulunan şifa kaynağı: İki yılda bir yetişiyor, olgunlaşınca değil çürüyünce yeniyor!

Sivas'ta nadir bulunan şifa kaynağı: İki yılda bir yetişiyor, olgunlaşınca değil çürüyünce yeniyor!

15.10.2025 - 11:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Sivas'ın yüksek rakımlı bölgelerinde iki yılda bir kendiliğinden yetişen ve tezgahlarda yerini alan üvez meyvesi, nadirliği ve şifalı özelliklerinin yanı sıra ilginç tüketim yöntemiyle de dikkat çekiyor. Tam olgunluğa ulaştıktan sonra çürümeye bırakılarak tüketilen üvez, kış aylarının şifa meyvesi" olarak adlandırılıyor. 'Ölümsüzlük meyvesi' olarak da bilinen üvezin soğuk algınlığına, yüksek tansiyona ve bağırsak hastalıklarına karşı etkili olduğu biliniyor.

1Sivas'ta nadir bulunan şifa kaynağı: İki yılda bir yetişiyor, olgunlaşınca değil çürüyünce yeniyor!

Sivas’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kendiliğinden yetişen üvez ağaçları, iki yılda bir verdiği meyvelerle dikkat çekiyor.Ağustos ve Eylül aylarında toplanan üvez, tam olgunluğa ulaştıktan sonra bir süre bekletilerek çürümeye bırakılıyor.

2Sivas'ta nadir bulunan şifa kaynağı: İki yılda bir yetişiyor, olgunlaşınca değil çürüyünce yeniyor!

Bu şekilde tüketilen meyvenin kalp ve cilt rahatsızlıklarına iyi geldiği, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler sunduğu düşünülüyor. Doğal yapısı ve nadir bulunması nedeniyle kıymetli görülen üvez, özellikle bağırsak sorunları ve kalp krizi riskine karşı koruyucu bir besin olarak değerlendiriliyor.

3Sivas'ta nadir bulunan şifa kaynağı: İki yılda bir yetişiyor, olgunlaşınca değil çürüyünce yeniyor!

Bir yıl aranın ardından olgunlaşan üvez meyvesi, geçtiğimiz yıl Ağustos ve Eylül aylarında toplanıp çürümeye bırakılmasının ardından bu sezon Sivas’ta tezgâhlarda yeniden yerini aldı. Kilosu 300 liradan satışa sunulan üvez, şifa arayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

4Sivas'ta nadir bulunan şifa kaynağı: İki yılda bir yetişiyor, olgunlaşınca değil çürüyünce yeniyor!

Sivas’ta esnaflık yapan Ahmet Şarkışla vezin kış meyvesi olduğunu söyleyerek, "Vatandaş vezi aldıktan sonra karanlık bir odaya koyar. 1-2 günde değil, 30 gün boyunca tüketilir. 10 ve 11. aylarda, Tokat - Sivas arasında ve yüksek kesimlerde çıkar. Her köyde bulunmaz. Vezi kış meyvesi olarak adlandırırız. Yetişkin insanlar veziyi daha iyi bilirler. Soğuk algınlığına, sindirim sistemine ve bağışıklığa da iyi gelir" dedi.

5Sivas'ta nadir bulunan şifa kaynağı: İki yılda bir yetişiyor, olgunlaşınca değil çürüyünce yeniyor!

"2 yılda bir yetişiyor. Bir sene bereketli olur, diğer sene daha az yetişir. Olgunlaşınca tezgaha asarız, simsiyah olunca yenir. Bağın tanesi yaklaşık 2 kilogram, vatandaş bunu 1 ayda tüketmeli. Geçen sene bu zamanlarda 150 liraydı, şimdi ise 300 liraya kadar çıktı. Bu yıl dökümü daha az olduğu için fiyatı yükseldi. 500 kilogram çıkan yerde şu an 50 kilogram toplandı" diye belirtti.

6Sivas'ta nadir bulunan şifa kaynağı: İki yılda bir yetişiyor, olgunlaşınca değil çürüyünce yeniyor!

Üvezin sağlık açısından faydalarını anlatan Ahmet Şarkışla, "Özellikle kış aylarında tüketilmesi gereken üvez soğuk algınlığına, bağışıklığa, yüksek tansiyona, bağırsak hastalığına, kalbe ve böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir.

7Sivas'ta nadir bulunan şifa kaynağı: İki yılda bir yetişiyor, olgunlaşınca değil çürüyünce yeniyor!

Sadece Sivas’tan değil çevre illerden de alanlar oluyor. Vatandaş merak edip geliyor. İkram ediyoruz ve ertesi gün gelip alıyorlar. Bilmeyenler adını öğrensin diye 5 tane etiket koyduk" diye belirtti.