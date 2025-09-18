Sivas'ta jeoloji mühendisi bitkilerin kokusunu takip etti! Keşif yaparken girişimciliğe adım attı
Kaynak : SİVAS (İHA) -
Sivas'ta yaşayan jeoloji mühendisi vatandaş, işinden fırsat buldukça bitkilerin izini sürüyor. Sivas'ın birçok ilçesinde ve köyünde bitkileri incelerken aklına gelen bir fikirle girişimciliğe adım attı. Kimyasal maddelerden uzak doğal bir ürün ortaya çıkarmaya çalışan jeoloji mühendisi Yıldıray Aluç, Sivas'ın bitkilerini kille birleştirip yeni bir ürün ortay çıkardı.
Sivas'ta yaşayan ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Yıldıray Aluç, Sivas'ı adım adım gezdi. Jeolojinin yanı sıra bitkilere de merak salan Aluç, endemik türdeki bitkileri araştırmaya başladı.
Doğada kendiliğinden yetişen ve kokusu ile mest eden bitkileri toplamaya başlayan Aluç, onlarca minerali harmanlayarak koku üretti. Nane, adaçayı, dağ çayı, kekik gibi ürünleri damıtarak kil ile buluşturan Aluç, kendine has kokular ortaya çıkarttı. Bitkilerin kokusu ile minerallerin nem alma özelliğini kullanan Yıldıray Aluç'un ortaya çıkardığı ürün, ilgi görmeye başladı.
Doğa meraklısı olduğunu ifade eden Jeoloji Mühendisi Yıldıray Aluç, "Sivas'ta doğayla alakalı, jeolojiyle alakalı ne varsa bunları üretime nasıl geçirebiliriz, bunlar insanlara nasıl faydalı olabilir onun araştırması içerisindeyim. Sivas'ın Divriği, Zara gibi yerlerinde daha önce çalıştım. Sivas, endemik bitkiler açısından çok zengin.
Daha önce zaten Divriği'deki Ulu Cami'de kullanılan bitkiler olsun, endemik bitkiler olsun, diğer şifalı bitkiler olsun, bizim merkezdeki şifahanede kullanılan bitkiler olsun. Araştırdım ve sonra o bitkileri kendim de topladım. Sonra Sivas'tan topladığımız minerallerle, kil grubu, zeolit grubu, kalsiyum karbonat grubu ve onlarca minerali bir araya getirdik. Bitkilerle mineralleri birleştirdik, yoğurduk, harmanladık, kalıplara dökerek nem ve koku alıcı üretime dönüştürdük. Bunun özelliği hem nemi hem kokuyu alması hem de dışarıya bu dağlardan topladığımız bitkilerin kokusunu vermesidir" dedi.
Kullandığı hammaddelerin özelliklerinden bahseden Aluç, "Benim amacım bu bitkilerle mineralleri buluşturmak. Bitkilerin kokusundan ve tutuculuğundan yararlanıyoruz, minerallerin de nem alma ve koku çekme özelliğinden faydalanıyoruz.
Nem alırken dışarıya hoş bir koku veriyor. Sivas sürekli maden şehri olarak anılıyor, bu vurgulanıyor. Ancak baktığımızda Sivas'ta madencilik üretim var ama endüstriyel alanda; böyle küçük ölçekli üretimler yapılmıyor. Ben de bu eksiklikten yola çıkarak madenlerle bitkileri buluşturup ne yapabilirim diye düşündüm ve bu ürünü ortaya çıkardım. Burada yaptığım her şey aslında hobi amaçlı. Kendim üretmeye çalışıyorum. Bitkilerden, minerallerden ne yapabilirim diye düşünüp denemeler yapıyorum. Yaptığım şeyleri paketliyorum, eşe dosta hediye ediyorum" şeklinde konuştu.
Kokuların birçok alanda kullanılabileceğini ifade eden Aluç, "Bu ürünler araçların aynalarına asılıyor; hem kokusunu hem nemini alıyor hem de araca aromatik bir koku veriyor. Elbise dolaplarında, gardıroplarda, buzdolaplarında, ayakkabılıklarda, çocuk odalarında ve oturma odalarında kullanılabiliyor. Yani bütün evin kokusunu ve nemini alıyor, çok güzel bir aromatik Sivas kokusu veriyor. Bunların hiçbiri rastgele değil; hepsi bilimsel makalelere dayalı bitkiler ve mineraller. Bu ürünler doğayı kirletmiyor. Çöpe atsanız bile doğaya geri dönüyor, taş ve kayaya dönüşüyor. En büyük avantajı sürekli kullanılabilir olması. Bu çalışma tamamen organik ve doğal bir çalışmadır" ifadelerine yer verdi.