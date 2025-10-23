Sivas'ta foseptik temizliği faciayla bitti! 2 kişi hayatını kaybetti

1

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir çiftlikte temizlemek için girdikleri foseptikte metan gazından zehirlenen biri yabancı uyruklu iki kişi yaşamını yitirdi. Kızılcakışla köyü Osman Fazıl Polat Mahallesi'ndeki bir çiftlikte iki kişinin temizlik amacıyla girdikleri foseptikte hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.