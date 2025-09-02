Sivas'ta eşsiz görüntü: Aynı anda binlerce kişi halay çekti
Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturmak isteyen bin 58 kişi, kol kola girerek halay çekti.
Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü kutlama etkinlikleri renkli görüntülerle başladı. Tarihi kent meydanında bir araya gelen bin 58 kişi dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturup çalan davul zurna sesi eşliğinde dakikalarca halay çekti.
Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile bazı protokol üyeleri de katıldı.
Bin 58 kişinin organizesi Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince koordine edilirken, katılımcıların coşkusu dikkat çekti. Sayıya ulaşıldıktan sonra halkın da katılımıyla halay üzün süre devam etti. Geniş katılımlı halayla, Sivas’ta birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı, tarihi güne anlamlı bir iz bırakıldı.
Halaya katılan vatandaşlar ise mutluluklarını ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.