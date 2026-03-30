GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSivaslı vatandaş yöneticiliği bıraktı oto yıkama işine girdi! Bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
HaberlerGündem Haberleri Sivaslı vatandaş yöneticiliği bıraktı oto yıkama işine girdi! Bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Sivaslı vatandaş yöneticiliği bıraktı oto yıkama işine girdi! Bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

30.03.2026 - 09:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ORDU (İHA) -

Ordu'da uzun yıllar turizm sektöründe üst düzey yöneticilik yapan 43 yaşındaki Sezgin İğneci, mesleğini bırakarak ot yıkamacı oldu. Adreslere giderek yerinde araç yıkayan İğneci, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor.

1Sivaslı vatandaş yöneticiliği bıraktı oto yıkama işine girdi! Bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Aslen Sivas Koyulhisarlı olan ancak uzun süredir Ordu'da ikamet eden Sezgin İğneci, turizm sektöründe görev yaptığı yıllarda müşterilerin araç yıkama konusunda yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak farklı bir fikir geliştirdi.

2Sivaslı vatandaş yöneticiliği bıraktı oto yıkama işine girdi! Bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

İğneci, yöneticilik mesleğini bıraktıktan sonra, küresel ısınmayı da dikkate alarak susuz ve mobil araç yıkama hizmeti başlattı. Minibüsünü iş yerine çeviren İğneci, müşterilerinin araçlarının bulundukları konuma giderek araçları susuz olarak temizliyor, araçlarda yoğun çamur olması durumunda ise az bir miktar su kullanıldığını belirtiyor.

3Sivaslı vatandaş yöneticiliği bıraktı oto yıkama işine girdi! Bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Hizmet sektöründe yıllarca yönetici olarak çalıştığını ifade eden İğneci, "Turizm sektöründe yoğun bir talep vardı, biz o talebi karşılayamıyorduk. Müşterilerimiz, işletmelerimize geldiklerinde araçlarını yıkatmak için yer bulamıyorlardı. Biz bu konuda bir takım projeler gerçekleştirdik fakat devreye sokamadık. Ben de bölgede tek olmak üzere bir proje hayata geçirdim.

4Sivaslı vatandaş yöneticiliği bıraktı oto yıkama işine girdi! Bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Dünyada malum küresel ısınmanın etkilerini ülkemizde de hissediyoruz. Dolayısıyla biz buna alternatif olarak araçlarımızı susuz olarak iç ve dış yıkayarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bunun dışında su ve kimyasal ürün kullanmadan araçların içerisini buharlı bir şekilde dezenfekte ediyoruz" dedi.

5Sivaslı vatandaş yöneticiliği bıraktı oto yıkama işine girdi! Bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Araçları, bulundukları noktada temizlediklerini söyleyen Sezgin İğneci, "Araçlarımız bazen yaylalardan gelebiliyor, çok yoğun çamurlu olduğunda ise biz araçlarımızı öncelikle az bir su ile çamurlarını akıtıyoruz, sonrasında ise çeşitli solüsyonlar ile araçları susuz yıkamaya devam ediyoruz. Bu işlemlerin araçlara zararı yok, kesinlikle çizmiyor. Şu anda insanlar çalışıyorlar ve zamanları kısıtlı. Biz de insanların çalıştığı zamanlarda attıkları konuma giderek, araçlarını bulunduğu yerde mobil olarak temizliyoruz" şeklinde konuştu.