Sivaslı vatandaş devlet desteğiyle çiftlik kurdu! 20 inekle başladı sayıyı 3 kat artırdı

Dağlar, çiftlikte modern şekilde süt üretimi yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Alttan sıyırgısı olan ızgaralı bir sistemimiz var. Modern sağımhanemiz var. Her işi makineyle yapıyoruz ve daha modern çalışıyoruz. Günlük şu anda 1 ton civarında süt üretimimiz var. Pazar noktasında bir sıkıntımız yok, sütümüzü günlük olarak gelip alıyorlar. Devlet desteği olmasa böyle bir ahır, böyle bir sistem yapmamız biraz zor. Devlet desteklerinden faydalanmaya devam ediyoruz. Bu sene de güneş enerji santrali, makine ve ekipman desteğimiz onaylandı. Çiftliğimizi modernleştirmeye devam edip üretime devam edeceğiz."