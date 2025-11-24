Sivaslı usta 41 yıldır yaptığı işi bıraktı bu işe başladı! İnternetten izleyerek öğrendi, tek isteği mesleğin unutulmaması oldu

4

İl dışına giden arkadaşının dükkanını kendisine devrettiğini anlatan Özeski, "4 yıldır da bu işi severek yapıyorum. Kalaycılık gittikçe azalıyor. Sivas'ta da parmak sayısı kadar kalaycı kaldı. Onların da yaşları ilerledi. Bu işi de kimsenin devam ettirmeyeceğini düşünerek işe el attım. Kimseden de hiçbir şey öğrenmedim. Televizyondan, internetten veya sağdan soldan izleyerek işi öğrendim. Daha sonra bu işi oğlum da yapmaya başladı, ona da öğrettim. Bu mesleğin devam etmesini istiyorum. Memlekette bakırcılık devam ettiği sürece kalaycıya ihtiyaç var." diye konuştu.