Sivaslı doktor implantı tarihe gömdü! Diş tedavisinde devrim yaratacak proje geliştirdi

"Klinik bir vakaydım, aynaya bakamayacak hale gelmiştim"



Almanya'da şifa bulamayıp Sivas'ta çare arayan Fatma Hizmetli Okumuş, "Hem tatil amaçlı geldim hem de dişlerime baktırmak amaçlı Sivas'a geldim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne başvurdum. Ben implant ve zirkonyum tedavisi düşünüyordum. Beni İhsan hocama yönlendirdiler. İhsan hocam zirkonyumdan daha iyi bir tedavi önerdi. Lamina diye yeni bir tedavi ile tanıştım. Belki aylar sürecek bir tedaviden sadece birkaç günde bu hale geldim. Klinik bir vakaydım, aynaya bakamayacak hale gelmiştim. Sadece birkaç seansta bütün dişlerimi kompozit lamina yaptı. Diş estetiğimi yaptı, çürüklerimi kapattı. Ayrıca sadece kökü kalan 2 dişime yeni bir diş yaptı. Kesinlikle ağrı, acı duymadım. Anestezi olmadı ama kesinlikle ağrı, acı hissetmedim" ifadelerine yer verdi.



Prof. Dr. Hubbezoğlu, "Hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu bilmediğimiz için bunlarla ilgili 5 tez çalışması yaptık. Bunlardan en iyi kompoziti, en iyi yapıştırıcıyı seçtik. En iyi polisaj sistemi, en iyi el aletlerini seçerek bunların en iyi kombinasyonunu bir araya getirerek gülüş tasarımı yapmaya başladık. Vücudumuzun en sağlam dokusu mine. Mine dokusu kesilip yok ediliyor. Ben buna karşıyım. Hastanın kökünün çekilip implant yapılmasına ya da sağlam dişin çekilip zirkonyum yapılmasına karşıyız. Bu amaçla dişleri kesmeden, şekil bozukluğunu, 15-20 derece eğime kadar olan dişleri düzeltebiliyoruz. Çürükleri varsa bunlar temizleniyor. Temizlendikten sonra dişine uygun bir şekilde tek tek el sanatı ile işleyerek yapıyoruz. Herhangi bir anestezi yapmıyoruz. Laboratuvar yok, teknisyen yok. 2-3 gün gibi kısa bir sürede, üst dişler ve alt dişler 2'şer seansta bitmiş oluyor" şeklinde konuştu.