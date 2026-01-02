GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSivas eksi 19'u gördü! Kızılırmak Nehri buz tuttu
HaberlerGündem Haberleri Sivas eksi 19'u gördü! Kızılırmak Nehri buz tuttu

Sivas eksi 19'u gördü! Kızılırmak Nehri buz tuttu

02.01.2026 - 11:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)-

Sivas'ta 2 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Kentte hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak ölçülürken, Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen kısımlarının yüzeyi buzla kaplandı.

1Sivas eksi 19'u gördü! Kızılırmak Nehri buz tuttu

Kentte 2 gün boyunca devam eden yoğun kar yağışının durmasının ardından soğuk hava dalgası hakim oldu.

2Sivas eksi 19'u gördü! Kızılırmak Nehri buz tuttu

Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak ölçüldü. 1355 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümünde, yüzeyin büyük kısmı buzla kaplandı. Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde suyun sakin aktığı kısımlarda da buz tabakası oluştu.

3Sivas eksi 19'u gördü! Kızılırmak Nehri buz tuttu

Nehir üzerinde oluşan sis bulutu ile birlikte Kızılırmak'ta güzel görüntüler ortaya çıktı. Kentte soğuk havanın birkaç gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.