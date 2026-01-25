Şişli'deki bir çöp konteynerinde bulunan başı olmayan ceset ile ilgili son dakika gelişmesi! Şüpheliler İstanbul Havalimanı'nda yakalandı: O anlar kamerada

5

8 SAATLİK ÇALIŞAMANIN ARDINDAN HAVALİMANI'NDA YAKALANDILAR



Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda cinayeti Durdona Khokimova ile sevgili olduğu öğrenilen D.A.U.T. isimli Özbekistan uyruklu şüphelinin öldürdüğü, G.A.K. isimli şüphelinin de ona yardım ettiği öğrenildi.