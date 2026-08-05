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Şişli'de eski sevgili vahşeti! Genç kadın eczane çıkışında katledildi

05.08.2026 - 15:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Berkay GÜNEŞ - Yılmaz OKUR - Mehmet ALA / İSTANBUL, (DHA)

stanbul Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından eczane çıkışında silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailenin daha önce şüpheli hakkında şikâyette bulunduğu öne sürülürken, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. İşte korkunç olayın detayları...

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1Şişli'de eski sevgili vahşeti! Genç kadın eczane çıkışında katledildi

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Bu sırada eski erkek arkadaşı N.I Şahin'in önünü kesti.

2Şişli'de eski sevgili vahşeti! Genç kadın eczane çıkışında katledildi

Silahını çıkaran saldırgan Nilda Müge Şahin'e ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

3Şişli'de eski sevgili vahşeti! Genç kadın eczane çıkışında katledildi

Öte yandan Saldırganın 2021 yılında Beşitaş'ta hemşire Ceylan G.'yi bıçakla yaraladığı ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

4Şişli'de eski sevgili vahşeti! Genç kadın eczane çıkışında katledildi

Nilda Müge Şahin'in babası Turan Şahin, "Üç senedir yanımızda olan, cezaevinden şartlı tahliye olan bir insan, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler şantajlar.Geçmişteki vukuatları da var. Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık; ama sonucu maalesef bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki kızımı aldı götürdü" dedi

5Şişli'de eski sevgili vahşeti! Genç kadın eczane çıkışında katledildi

Turan Şahin "Olay Mecidiyeköy’de gece saat 12'de oluyor. Kız kardeşine ilaç alırken takip ediyor. Eczaneden çıkarken orada ateş ediyor. Bundan bir ay önce de karakola bildirdik. Uzaklaştırma alınması halinde takip ediyor. Kendisinin gidip savcıya yalan beyan veriyor. Ben bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diyor. Çocuğuma baskı kuruyor" dedi.