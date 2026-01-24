Şişli'de dehşete düşüren olay! Çöp konteynerinde başı kesik kadın cesedi bulundu
Şişli'de, çöp konteyneri içerisinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Polis olay yerinde inceleme başlattı.
Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan bir kişi tarafından saat 20.45 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı.
İncelemeler sırasında cesedin başının olmadığı ve kadına ait olduğu belirlendi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, çöp konteynerinde detaylı inceleme başlattı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
KAĞIT TOPLARKEN FARK ETTİ
Mahallede kağıt toplayan O.Ç., saat 19.40 sıralarında Kuyulubağ Sokak No: 25 önünde bulunan konteynerde çarşafa sarılı cesedi fark etti. Polis merkezine giden O.Ç. durumu bildirerek, ekiplerle olay yerine geldi.
Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevrede önlem alarak detaylı inceleme başlattı. Ekipler, konteynerde ve çevresinde delil araştırması yaptı.
Öte yandan polisin yaptığı çalışmalar sonucunda kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.