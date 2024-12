‘7-8 YIL SONRA KENDİ ELEKTRİĞİMİZİ ÜRETECEĞİZ’

Üniversitenin 7-8 yıl sonra kendi elektriğini üretecek noktaya geleceğini ifade eden Alkış, “Bu sene mühendislik fakültesi ile bu işe giriştik. Fakültesi binasının çatısına güneş panellerini yerleştirdik. Bizim burada bir amacımız da öğrencilerimizi uygulamalı bir şekilde buna aşina kılmaktı. Panelin nasıl kurulacağını, elektriğin nasıl bir depoda biriktirileceğini öğrenmiş oldular. Böylece her sene bir binamızın elektriğini güneş panellerinden sağlamayı düşünüyoruz. Her binanın çatısına kurulacak güneş panelleri o binanın elektriğini karşılayabilecek durumda. Her sene bir binamıza yaparak 7-8 sene sonra tüm elektriğimizi kendimiz üretmiş olacağız. Aynı zamanda bu üretimin nasıl yapıldığını da öğrencilerimize, lisans ve yüksek lisans öğrencilerimize öğretmiş olacağız” diye konuştu.