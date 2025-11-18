Şırnak'ta kadınlar için açıldı! Mahalleli destek verdi

2

Açılışta konuşan Vali Ekici, ''Bu taziye meydanları bizim acılarımızı paylaştığımız, bir araya geldiğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi ve maneviyatımızı güçlendirdiğimiz yerlerdir. Şehir güzelleştikçe biz de daha mutlu ve huzurlu oluyoruz. Biz yöneticiler şehrimiz ne kadar iyi olursa o kadar iyi olabiliriz. Şehrimiz çok iyi olduğunda da bizler de çok mutlu oluruz. Türk edebiyatçı şair-yazar Sadi Şirazi şöyle diyordu; ‘Bir ailede bir sıkıntı varsa komşuları tarafından paylaşılır ve o sıkıntısı giderilirdi. Ama bir şehirde bir sıkıntı varsa o şehrin yöneticisi kahrından ölür’ diyor. Yani bizim şehrimizde bir sıkıntı olduğu zaman gerçekten bizim huzurumuz, uykumuz, her şeyimiz kaçıyor. Ama böyle güzel mekanlar çoğaldıkça ve burada birlik beraberlik içerisinde şehre güzellikleri kazandırdığımız zaman bizim de keyfimiz artıyor. Bu taziye evinin hizmete açılmasına öncülük eden mahalle muhtarımıza, apartman sakinlerimize ve Cizreli iş adamı Hacı Nimet Tarandır'a teşekkür eder, Hacı Celile Tarandır'a da Allah'tan rahmet dilerim" dedi.Cizre'ye kazandırılmasına vesile oldujlfur taziye evinin açılışında bir arada bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Hacı Nimet Tarandır ise, "Cizre’nin Hz. Nuh Aleyhisselam'ın şehri, kutsiyetle, bereketle yoğrulmuş kadim bir beldedir. Bu topraklarda yüzyıllardır ilmin, irfanın ve maneviyatın ışığı sönmemiştir. Taziye evinin bulunduğu bu binanın sakinleri, Kale Mahallesi muhtarının girişimiyle yerin taziye evi yapılması teklifini memnuniyetle kabul ederek, bu yerin taziye evi olması için bizler de inşa sürecini derhal başlatarak, burayı en kısa zamanda hizmete açmak için çalıştık ve bugün de açılışını hep birlikte gerçekleştirmiş olduk. Rahmetli annem Celile Tarandır, hayırseverliğiyle, güzel ahlakıyla, öğütleriyle örnek bir insandı. Kedisine bir vefa ve öğüdünün somut bir yansıması olarak bu taziye evine rahmetli annem Celile Tarandır ismini verdik. Çok kıymetli canım anam Celile Tarandır'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ben bu hayırlı güzel işe vesile olan Mahalle Muhtarı Mehmet Sorguç'a, büyük fedakarlık gösteren hayırsever bina sakinlerine, taziye evinin inşa sürecinde emekleri olan herkese, açılışa katılan misafirlere ve şehrimizin birlik ve beraberliğini, dayanışmasını temin eden valimize, kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ederim’’ diye konuştu.