Şırnak Belediyesinden yeni evlilere 60 bin lira nakdi destek

3

Başkan Yarka, "Bugün burada sadece bir yardım programı için değil, yeni umutların yeşermesi adına bir başlangıç için bir aradayız. Şehirleri güzelleştiren sadece binalar değil, mutlu ve güçlü ailelerdir. Bu nedenle insana yapılan yatırım, her şeyden daha kıymetlidir" dedi.