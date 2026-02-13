Sinop'ta çiftçi ağıla girdi gözlerine inanamadı! Türkeli'de tek seferde 4 kuzu dünyaya geldi
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatak köyünde hayvancılık yapan 56 yaşındaki Murat Şentürk, Romanov ırkı koyununun dördüz doğurmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Sabah saatlerinde ahıra girdiğinde doğumun başladığını fark eden Şentürk, ilk etapta iki yavru beklerken dördüz sürpriziyle karşılaştı. Bölgede nadir görülen bu dördüz doğumun yanı sıra, aynı işletmede geçtiğimiz günlerde üç koyunun da üçer kuzu doğurması, Romanov ırkının verimliliğini bir kez daha kanıtladı. Anne koyun ve yavruların sağlık durumlarının mükemmel olduğu öğrenildi.
Şentürk, AA muhabirine, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde doğumun başladığını fark ettiğini söyledi.
Hemen koyunu ayrı bir bölmeye aldığını belirten Şentürk, doğum sürecini yakından takip ettiğini anlattı.
İlk etapta iki kuzunun dünyaya geldiğini aktaran Şentürk, "Bir süre sonra tekrar kontrol ettiğimde dört yavru olduğunu gördüm. Çok mutlu oldum." dedi.
Şentürk, anne koyun ve kuzuların sağlık durumlarının iyi olduğunu, kuzulara özenle bakmaya devam edeceğini belirtti.
Bu arada Şentürk'e ait 3 koyunun geçen günlerde tek batında üçer kuzu doğurduğu öğrenildi.