Sındırgı’da 18 yıllık rekor kırıldı! Çaygören Barajı %98 doluluğa ulaştı
31.03.2026 - 16:42
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, bölgenin can damarı Çaygören Barajı’nı taşma noktasına getirdi. Tam 18 yıl aradan sonra ilk kez %98 doluluk oranına ulaşan barajda, taşkın riskini önlemek amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kontrollü su salımı operasyonu başlatıldı. Derelerin taşması sonucu bazı tarım arazileri ve köprü geçişleri sular altında kalırken, Sındırgı Belediyesi ekipleri selin izlerini silmek için 24 saat esaslı mesaiye geçti.
1
2
3
4
Taşkın riskine karşı Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından kontrollü su salımı gerçekleştirildi.
Sındırgı Belediyesi ekipleri de su baskınlarının yaşandığı bölgelerde temizlik yaptı.