BİRLEŞME ÇILGINLIĞI

1998'deki 'When You Dish Upon a Star' bölümünde Homer, Alec Baldwin ve Kim Basinger'ın kişisel asistanı oldu. Daha da önemlisi, bölümün sonunda, stüdyonun önündeki dev tabelaya göre 20th Century Fox'un artık 'Walt Disney Co.'nun bir bölümü' olduğu yönünde küçük bir şaka yapıldı. Gerçek hayatta ne oldu: 2017 yılında Disney, 20th Century Fox Film ve Televizyon stüdyolarını da içeren 21st Century Fox'u 52 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Satın alma işlemi 2019 yılında tamamlandı.