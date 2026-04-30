Silifke’de hasat başladı: 350 TL’den satışa çıktı, Ekim’e kadar sürecek
30.04.2026 - 12:50
Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen üzümlerde beklenen hasat başladı. Kilogramı 350 TL'den alıcı bulan ve Ekim ayına kadar devam etmesi planlanan hasatla, iç piyasanın yanı sıra Rusya ve Avrupa pazarına ürün gönderilecek.
Mersin'in Silifke ilçesinde seralarda üretilen üzümlerin hasadına başlandı. Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, örtü altında yetiştirilen üzümler olgunlaştı.
Sezonun ilk hasadı, üretici Mustafa Sak'ın Atakent Mahallesi'ndeki 6 dönümlük serasında yapıldı. Tarım işçilerince toplanan ürünler, kasalara yerleştirildikten sonra hale gidecek araçlara taşındı.
Üretici Mustafa Sak, gazetecilere, serasından 17 ton rekolte beklediğini söyledi.Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz de üzümün kilogramının 300-350 liradan satıldığını belirtti.
Gürbüz ürünleri iç piyasanın yanı sıra Rusya, Arap ülkeleri ve kısmi olarak da Avrupa ülkelerine pazarladıklarını belirterek hasadın ekime kadar süreceğini kaydetti.
