Şile’de şap alarmı! 21 mahalle karantinaya alındı
Kaynak : İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL,(DHA)-
Şile’de yapılan denetimlerde şap hastalığına rastlanmasının ardından ilçedeki 21 mahalle karantina altına alındı.
Şile'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucu bölgede şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 21 mahalle 'koruma' ve 'gözetim' bölgeleri olarak karantina altına alınırken, bölgedeki hayvancılık hareketleri de durduruldu.
Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada" Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır. Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.