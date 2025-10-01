Siirt'teki bu köyde herkesin soyadı aynı olduğu için karışıklıklar başladı! Onlar da çözümü modern isimlerde buldu

1

Kurtalan'ın 109 haneli, 746 nüfuslu Aksöğüt köyünde herkes "Yeşilyurt" soyadını taşıyor. Herkesin akraba olduğu köyde bir de buna adaş olan kişilerin çok olması eklenince hem günlük yaşamda hem de okulda yaşanan karışıklıklar artıyor.