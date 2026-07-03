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Siirt'te kadınların üretim başarısı! Hasat yüzleri güldürdü

03.07.2026 - 10:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Siirt'in Şirvan ilçesinde kadın üreticilerin emek verdiği tarım projesinde hasat sevinci yaşandı. Kadın kooperatifinin öncülüğünde yürütülen üretim çalışmaları hem aile ekonomisine katkı sağladı hem de kırsal kalkınmaya destek olurken, başarılı sonuçlar hasat döneminde yüzleri güldürdü.

1Siirt'te kadınların üretim başarısı! Hasat yüzleri güldürdü

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyünde düzenlenen "Çilek Hasadı" programında üreticilerle bir araya gelen Vali Kızılkaya, hasada katılarak üreticilerin talep ve önerilerini dinledi.

2Siirt'te kadınların üretim başarısı! Hasat yüzleri güldürdü

Programda konuşan Kızılkaya, tarımın emek, sabır ve bereketin en somut karşılığı olduğunu belirterek, kadınların üretimde üstlendiği rolün kırsal kalkınmanın en önemli dinamiklerinden biri olduğunu söyledi. Beykızı Kadın Kooperatifinin yürüttüğü çalışmaların hem aile ekonomisine hem de Siirt’in tarımsal üretimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kızılkaya, kadın girişimciliğinin desteklenmeye devam edeceğini kaydetti.

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3Siirt'te kadınların üretim başarısı! Hasat yüzleri güldürdü

Valilik desteğiyle kurulan çilek demonstrasyon bahçesinin başarılı sonuçlar verdiğini belirten Kızılkaya, Şirvan’ın çilek yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, katma değer oluşturan tarımsal üretim modelleri ile kadın kooperatiflerine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

4Siirt'te kadınların üretim başarısı! Hasat yüzleri güldürdü

Konuşmaların ardından üreticilerle birlikte çilek hasadı gerçekleştiren Kızılkaya, programın devamında Kesmetaş köyü sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.