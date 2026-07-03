Siirt'te kadınların üretim başarısı! Hasat yüzleri güldürdü
Siirt'in Şirvan ilçesinde kadın üreticilerin emek verdiği tarım projesinde hasat sevinci yaşandı. Kadın kooperatifinin öncülüğünde yürütülen üretim çalışmaları hem aile ekonomisine katkı sağladı hem de kırsal kalkınmaya destek olurken, başarılı sonuçlar hasat döneminde yüzleri güldürdü.
Programda konuşan Kızılkaya, tarımın emek, sabır ve bereketin en somut karşılığı olduğunu belirterek, kadınların üretimde üstlendiği rolün kırsal kalkınmanın en önemli dinamiklerinden biri olduğunu söyledi. Beykızı Kadın Kooperatifinin yürüttüğü çalışmaların hem aile ekonomisine hem de Siirt’in tarımsal üretimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kızılkaya, kadın girişimciliğinin desteklenmeye devam edeceğini kaydetti.
Valilik desteğiyle kurulan çilek demonstrasyon bahçesinin başarılı sonuçlar verdiğini belirten Kızılkaya, Şirvan’ın çilek yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, katma değer oluşturan tarımsal üretim modelleri ile kadın kooperatiflerine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından üreticilerle birlikte çilek hasadı gerçekleştiren Kızılkaya, programın devamında Kesmetaş köyü sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.