Siirt'te kadınların üretim başarısı! Hasat yüzleri güldürdü

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Programda konuşan Kızılkaya, tarımın emek, sabır ve bereketin en somut karşılığı olduğunu belirterek, kadınların üretimde üstlendiği rolün kırsal kalkınmanın en önemli dinamiklerinden biri olduğunu söyledi. Beykızı Kadın Kooperatifinin yürüttüğü çalışmaların hem aile ekonomisine hem de Siirt’in tarımsal üretimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kızılkaya, kadın girişimciliğinin desteklenmeye devam edeceğini kaydetti.