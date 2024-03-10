Sigara dumanı orucu bozar mı? Diyanet'e göre sigara dumanı solumak orucu bozar mı? Elektronik sigara orucu etkiler mi?
Ramazan ayı geldi çattı. İslam alemi bu mübarek ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek.Sigara dumanı orucu bozar mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu durumun orucu etkileyip etkilemediği kafalarda soru işaretine neden oluyor. Peki, Oruçluyken sigara ve nargile dumanı solumak orucu zayıflatır mı?
SİGARA İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.
Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387).
ELEKTRONİK SİGARA ORUCU BOZAR MI?
Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin gözde aracı elektronik sigara kullanımı son yıllarda Türkiye'de artış gösterdi. İçinde bulunan sıvı nikotinin buharlaşmasıyla oluşan dumanın solunması sigaranın yarattığı etkiyi yaratıyor. Buradan yola çıkılarak sigaranın orucu bozduğu gibi elektronik sigaranın yani e sigaranın da orucu bozduğı söylenebilir.
SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?
Oruçluyken istemsizce sigara dumanına maruz kalabilen vatandaşlar, bu durumun oruç ibadeti üzerindeki etkisi öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; Diyanet konuya yönelik açıklama yaptı.
"Orucun temel unsurunu; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.