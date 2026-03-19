GündemSıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi
HaberlerGündem Haberleri Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

19.03.2026 - 20:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberine soğuk havalar yağışlarla beraber geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz ve Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Düzce, Antalya, Adana çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

1Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

AKOM'DAN SOĞUK HAVA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, kentte Ramazan Bayramı'nı da kapsayan bir haftalık süre boyunca kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı kaydedildi.

2Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

Kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte aralıklarla sağanak geçişlerinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, sıcaklıkların 10 derecelerin altında ve kış değerlerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

3Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

5Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

6Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Düzce, Antalya, Adana çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

9Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 9°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 6°C, 8°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

10Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 7°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

11Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay kıyıları, Adana ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 18°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 17°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 16°CÇok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 11°C, 17°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yüksekleri kar yağışlı

KONYA 6°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 7°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

13Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

14Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 7°C, 12°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SAMSUN 9°C, 13°CÇok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 15°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TRABZON 8°C, 11°CÇok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

15Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 0°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 2°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

16Sıcaklıklar aniden düşüyor sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan uyarılar art arda geldi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 13°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 12°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı