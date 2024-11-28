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GündemSıcaklık değişmiyor, hava kar topluyor! Meteoroloji saat saat uyardı: 3 ilde bu kez kuvvetli geliyor
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Sıcaklık değişmiyor, hava kar topluyor! Meteoroloji saat saat uyardı: 3 ilde bu kez kuvvetli geliyor

Bugün bazı illerde yağış var, diye duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için de kar yağışının daha kuvvetli geleceğini açıkladı. Ülkenin kuzey ve Doğu Anadolu kesimlerinde buzlanma ve don olayları baş gösterebilir. Yer yer sisin de etkili olabileceğini belirten uzmanlar, İstanbul ve batı kentleri için kar yağışının beklenenden daha kısa sürede geleceğini söyledi. Gelin birlikte bazı illerde hava sıcaklıklarına birlikte bakalım.

• 28 Kasım 2024 - 10:05 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2024 - 10:05 • Son Güncelleme:
1Sıcaklık değişmiyor, hava kar topluyor Meteoroloji saat saat uyardı: 3 ilde bu kez kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerindeki yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

2Sıcaklık değişmiyor, hava kar topluyor Meteoroloji saat saat uyardı: 3 ilde bu kez kuvvetli geliyor

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

3Sıcaklık değişmiyor, hava kar topluyor Meteoroloji saat saat uyardı: 3 ilde bu kez kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

417 KENT İÇİN SARI UYARI

17 KENT İÇİN SARI UYARI

Amasya, Bitlis, Çorum, Hakkari, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Şırnak

5MARMARA

MARMARA



Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusu hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

6EGE

EGE



Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°CP

arçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

13Sıcaklık değişmiyor, hava kar topluyor Meteoroloji saat saat uyardı: 3 ilde bu kez kuvvetli geliyor