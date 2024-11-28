Sıcaklık değişmiyor, hava kar topluyor! Meteoroloji saat saat uyardı: 3 ilde bu kez kuvvetli geliyor

BATI KARADENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.



BOLU °C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu



DÜZCE °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu



KASTAMONU °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ZONGULDAK °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu