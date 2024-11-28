Sıcaklık değişmiyor, hava kar topluyor! Meteoroloji saat saat uyardı: 3 ilde bu kez kuvvetli geliyor
Bugün bazı illerde yağış var, diye duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için de kar yağışının daha kuvvetli geleceğini açıkladı. Ülkenin kuzey ve Doğu Anadolu kesimlerinde buzlanma ve don olayları baş gösterebilir. Yer yer sisin de etkili olabileceğini belirten uzmanlar, İstanbul ve batı kentleri için kar yağışının beklenenden daha kısa sürede geleceğini söyledi. Gelin birlikte bazı illerde hava sıcaklıklarına birlikte bakalım.
• 28 Kasım 2024 - 10:05 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2024 - 10:05 • Son Güncelleme: