Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı
Son dakika haberine göre gök gürültülü sağanak yağışlar yurda geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce, Amasya ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor. Yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek. İstanbul ve Ankara dahil 34 ilde etkili olacak.
HAVA SICAKLIĞI:
Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞLAR BAŞLIYOR
Geçtiğimiz haftadan itibaren etkisini sürdüren mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı haritaya göre sağanak yağışlar yarın başlıyor ve hafta sonuna kadar devam edecek. Özellikle cuma günü yağışlar yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.
İç ve doğu bölgelerinin çoğunlukla yağışsız geçeceğini aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yarın için Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini, perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların olacağını söyledi.
Çelik, hafta sonu ise sadece Trakya'nın batı kesimlerinin çok bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak geçişlerinin görüleceğini ifade etti. Çelik, Ankara'da perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak, İstanbul'da ise yarın, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak geçişlerinin görüleceğini belirtti.
PASTIRMA SICAKLIKLARI SON BULUYOR
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; "İstanbul'da Ekim ayı son haftası itibari ile etkili olmaya başlayan pastırma sıcaklarının bugün itibari ile son bulacağı, Çarşamba (Yarın) günü itibari ile bölgemizde kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi beklenen rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da hissedilir derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, beraberinde hafif yerel yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.
34 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Çarşamba günü sağanak yağışlar etkisini artırarak devam edecek. Özellikle Cuma günü için İstanbul ve Ankara dahil 34 ilde yağış uyarısı verildi. Cuma günü sağanak yağış beklenen iller; Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Bilecik, Kütahya, Uşak, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Sakarya, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat, Artvin, Erzurum ve Ardahan
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor.
BURSA 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 14°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 21°CParçalı bulutlu
DENİZLİ 13°C, 24°CParçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 24°CParçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 24°CParçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 32°CAz bulutlu
ANTALYA 16°C, 27°CAz bulutlu
HATAY 14°C, 27°CAz bulutlu
ISPARTA 7°C, 23°CAz bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin bu akşam sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 6°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu. Düzce çevrelerinin yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 20°CParçalı bulutlu
DÜZCE 9°C, 19°CParçalı, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 21°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 18°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam Amasya çevrelerinin yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor.
AMASYA 7°C, 20°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu hafif sağanak yağışlı
RİZE 12°C, 20°CParçalı bulutlu
SAMSUN 13°C, 19°CParçalı bulutlu
TRABZON 14°C, 19°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 25°CAz bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 26°CAz bulutlu
MARDİN 15°C, 23°CAz bulutlu
SİİRT 12°C, 24°CAz bulutlu