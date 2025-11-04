GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı
HaberlerGündem Haberleri Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

04.11.2025 - 19:22Güncellenme Tarihi:

Son dakika haberine göre gök gürültülü sağanak yağışlar yurda geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce, Amasya ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor. Yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek. İstanbul ve Ankara dahil 34 ilde etkili olacak.

1Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

2Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

SAĞANAK YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Geçtiğimiz haftadan itibaren etkisini sürdüren mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı haritaya göre sağanak yağışlar yarın başlıyor ve hafta sonuna kadar devam edecek. Özellikle cuma günü yağışlar yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

4Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

İç ve doğu bölgelerinin çoğunlukla yağışsız geçeceğini aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yarın için Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini, perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların olacağını söyledi.

5Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

Çelik, hafta sonu ise sadece Trakya'nın batı kesimlerinin çok bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak geçişlerinin görüleceğini ifade etti. Çelik, Ankara'da perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak, İstanbul'da ise yarın, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak geçişlerinin görüleceğini belirtti.

6Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

PASTIRMA SICAKLIKLARI SON BULUYOR

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; "İstanbul'da Ekim ayı son haftası itibari ile etkili olmaya başlayan pastırma sıcaklarının bugün itibari ile son bulacağı, Çarşamba (Yarın) günü itibari ile bölgemizde kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi beklenen rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da hissedilir derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, beraberinde hafif yerel yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

7Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

34 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Çarşamba günü sağanak yağışlar etkisini artırarak devam edecek. Özellikle Cuma günü için İstanbul ve Ankara dahil 34 ilde yağış uyarısı verildi. Cuma günü sağanak yağış beklenen iller; Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Bilecik, Kütahya, Uşak, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Sakarya, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat, Artvin, Erzurum ve Ardahan

8Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 14°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

EGE

Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 21°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 13°C, 24°CParçalı bulutlu

İZMİR 14°C, 24°CParçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 24°CParçalı bulutlu

10Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 32°CAz bulutlu

ANTALYA 16°C, 27°CAz bulutlu

HATAY 14°C, 27°CAz bulutlu

ISPARTA 7°C, 23°CAz bulutlu

11Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin bu akşam sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 6°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

12Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

BATI KARADENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu. Düzce çevrelerinin yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 20°CParçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 19°CParçalı, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 21°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 18°CParçalı bulutlu

13Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam Amasya çevrelerinin yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 20°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu hafif sağanak yağışlı

RİZE 12°C, 20°CParçalı bulutlu

SAMSUN 13°C, 19°CParçalı bulutlu

TRABZON 14°C, 19°CParçalı bulutlu

14Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

15Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 25°CAz bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 26°CAz bulutlu

MARDİN 15°C, 23°CAz bulutlu

SİİRT 12°C, 24°CAz bulutlu