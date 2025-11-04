Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

8

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor.



BURSA 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu



ÇANAKKALE 14°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı