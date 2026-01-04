GAZETE VATAN ANA SAYFA
Sibirya soğukları bastırdı! Kent resmen dondu, eksi 36’yı gördü

04.01.2026 - 12:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ardahan’da etkisini sürdüren Sibirya kökenli soğuk hava, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 24,8 dereceye düştü. Sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bahçe korkulukları kırağı tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları meydana geldi.

Vatandaşlar başka otomobillerin aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,8 olarak ölçülürken, ilçelerde de Damal eksi 21,3, Göle eksi 36, Hanak eksi 25, Posof eksi 15,5, Çıldır eksi 22,1 oldu.