Sibirya soğukları bastırdı! Kent resmen dondu, eksi 36’yı gördü

3

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,8 olarak ölçülürken, ilçelerde de Damal eksi 21,3, Göle eksi 36, Hanak eksi 25, Posof eksi 15,5, Çıldır eksi 22,1 oldu.