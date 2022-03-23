Shakira'dan eşi Gerard Pique'ye övgü dolu sözler: O dünyanın en iyisi

"Gerard bunları herkesin önünde söylememe izin vermiyor, kahramanlığıyla böyle oynayabilir, her türlü sakatlığı ve acıyı yenebilir. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapar. Bunları eşim olduğu için değil, dünyanın en iyi defans oyuncusu olduğu için söylüyorum."