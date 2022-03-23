• 23 Mart 2022 - 14:51 • Son Güncelleme:
Shakira'dan eşi Gerard Pique'ye övgü dolu sözler: O dünyanın en iyisi
Yıldız şarkıcı Shakira, Barcelona forması giyen Gerard Pique ilgili itirafta bulundu. Shakira, El Clasico zaferinin ardından eşiyle ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Shakira, Gerard Pique için "Dünyanın en iyi defans oyuncusu" ifadelerini kullandı.
• 23 Mart 2022 - 14:51 • Son Güncelleme:
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Barcelona, Real Madrid'i 4-0 mağlup etmesinin ardından büyük başarı elde etti. 2010 yılından beri futbolcu Gerard Pique ile aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, galibiyet sonrası sevgilisini tebrik etti.
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SHAKİRA İÇİN TRABZON İDDİASI
Bordo-mavili kulüp adım adım 8’inci şampiyonluğuna yaklaşırken Shakira ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz gazetesinin haberine göre şampiyonluk kutlamasının özel isimleri olarak ise dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira ve Barcelona formasını giyen eşi Gerard Pique düşünülüyor.
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