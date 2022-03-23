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MagazinShakira'dan eşi Gerard Pique'ye övgü dolu sözler: O dünyanın en iyisi
HaberlerMagazin Haberleri Shakira'dan eşi Gerard Pique'ye övgü dolu sözler: O dünyanın en iyisi
• 23 Mart 2022 - 14:51 • Son Güncelleme:

Shakira'dan eşi Gerard Pique'ye övgü dolu sözler: O dünyanın en iyisi

Yıldız şarkıcı Shakira, Barcelona forması giyen Gerard Pique ilgili itirafta bulundu. Shakira, El Clasico zaferinin ardından eşiyle ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Shakira, Gerard Pique için "Dünyanın en iyi defans oyuncusu" ifadelerini kullandı.

• 23 Mart 2022 - 14:51 • Son Güncelleme:
1Shakiradan eşi Gerard Piqueye övgü dolu sözler: O dünyanın en iyisi
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Barcelona, Real Madrid'i 4-0 mağlup etmesinin ardından büyük başarı elde etti. 2010 yılından beri futbolcu Gerard Pique ile aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, galibiyet sonrası sevgilisini tebrik etti.

2HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPAR

'HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPAR'

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, Pique'yi dünyanın en iyi savunmacısı olarak nitelendirdi.

3SHAKIRADAN GERARD PIQUEYE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

SHAKIRA'DAN GERARD PIQUE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Pique hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda övgü dolu sözler sarf eden Shakira, şu ifadeleri kullandı:

4Shakiradan eşi Gerard Piqueye övgü dolu sözler: O dünyanın en iyisi

"Gerard bunları herkesin önünde söylememe izin vermiyor, kahramanlığıyla böyle oynayabilir, her türlü sakatlığı ve acıyı yenebilir. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapar. Bunları eşim olduğu için değil, dünyanın en iyi defans oyuncusu olduğu için söylüyorum."

5SHAKİRA İÇİN TRABZON İDDİASI

SHAKİRA İÇİN TRABZON İDDİASI

Bordo-mavili kulüp adım adım 8’inci şampiyonluğuna yaklaşırken Shakira ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz gazetesinin haberine göre şampiyonluk kutlamasının özel isimleri olarak ise dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira ve Barcelona formasını giyen eşi Gerard Pique düşünülüyor.

6Shakiradan eşi Gerard Piqueye övgü dolu sözler: O dünyanın en iyisi

Trabzonspor ’la daha önceden sıcak ilişkileri bulunan ikili, davete ‘evet’ derse girişimler resmileşecek. Akyazı Stadı’nı dolduran taraftarlar Shakira’nın şarkılarıyla coşacak.

7İKİ ÇOCUK ANNESİ

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Öte yandan mutlu bir birliktelik sürdüren Shakira ve Gerard Pique'nin Sasha Pique Mebarak ile Milan Pique Mebarak adlı iki çocuğu bulunuyor.

8Shakiradan eşi Gerard Piqueye övgü dolu sözler: O dünyanın en iyisi
9Shakiradan eşi Gerard Piqueye övgü dolu sözler: O dünyanın en iyisi

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Shakira'dan eşi Gerard Pique'ye övgü dolu sözler: O dünyanın en iyisi

Shakira'dan eşi Gerard Pique'ye övgü dolu sözler: O dünyanın en iyisi

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