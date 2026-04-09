Seydikemer’de dev dönüşüm! 10 yıllık hasret bitiyor: Büyük İskender’in şifalı suları yeniden dünya turizmine açılıyor
Muğla’nın yükselen yıldızı Seydikemer’de tarihi bir ana tanıklık ediliyor. 2015 yılından bu yana kapalı olan ve adeta kaderine terk edilen tarihi Girmeler Kaplıcası, Seydikemer Belediyesi’nin vizyon projesiyle yeniden ayağa kalkıyor. Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve belediye tarafından 10 yıllığına kiralanan alanda, eski ve atıl binaların yıkımına başlandı. Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, modern bir sağlık ve turizm merkezi kuracaklarının müjdesini vererek, "Bölgeyi hem tarihine hem de sağlık turizmine uygun bir çekim merkezi yapacağız" dedi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yaklaşık 10 yıldır atıl durumda bulunan tarihi Girmeler Kaplıcası'nın yeniden turizme kazandırılması için hazırlanan proje kapsamında binaların yıkımına başlandı.
Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Seydikemer Belediyesince 10 yıllığına kiralanan Girmeler Mahallesi'ndeki kaplıca alanında, modern tesisleşme süreci başlatıldı.
Yıkım işlemlerinin sürdüğü alanda incelemelerde bulunan Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, kaplıcanın 2015 yılından bu yana kapalı olduğunu anımsattı. Akdenizli, binaların temizlenmesinin ardından kısa süre içinde yeni tesisin yapımına başlanacağını bildirdi.
Kaplıca tarihçesinin Büyük İskender dönemine kadar uzandığını belirten Akdenizli, bölgenin termal turizm açısından büyük bir potansiyel barındırdığına dikkati çekti.
Kaplıca suyunun yaklaşık 36 derece olduğunu kaydeden Akdenizli, "Söz konusu suyun çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor. Bölgeyi hem tarihi değerine hem de sağlık turizmine uygun bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.