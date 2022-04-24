Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinŞevval Şahin bu kez sütyensiz poz verdi!
HaberlerMagazin Haberleri Şevval Şahin bu kez sütyensiz poz verdi!
• 24 Nisan 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:

Şevval Şahin bu kez sütyensiz poz verdi!

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şevval Şahin, cesur pozlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde yatak odasından poz veren Şevval Şahin bu defa sütyensiz paylaşım yaptı.

• 24 Nisan 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:
1Şevval Şahin bu kez sütyensiz poz verdi
ABONE OL

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Eklere 'eclair' demesiyle sosyal medyada tiye alınan Şevval Şahin bu kez sütyensiz paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

2ŞEVVAL ŞAHİNDEN SÜTYENSİZ PAYLAŞIM

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN SÜTYENSİZ PAYLAŞIM

22 yaşındaki Şevval Şahin adeta Instagram fenomenlerinden biri haline geldi.

3Şevval Şahin bu kez sütyensiz poz verdi

Instagram'da 405 bin takipçisi bulunan Şahin, sütyensiz pozuyla kamera karşısına geçti.

4Şevval Şahin bu kez sütyensiz poz verdi

Genç isimin o pozuna çok sayıda beğeni geldi.

5Şevval Şahin bu kez sütyensiz poz verdi

Şevval Şahin son zamanlarda eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral ile de gündeme geliyor. Aral, eski sevgilisi Şahin hakkında gündem yaratan iddialarda bulunuyor.

6Şevval Şahin bu kez sütyensiz poz verdi

Söylenenlere göre Aral, Şahin'in ABD'de kullandığı cep telefonu hattını hack'ledi. Takvim'in haberine göre; Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'in tanıdıklarına son derece çirkin ve hatta cinsel içerikli mesajlar attı.

7Şevval Şahin bu kez sütyensiz poz verdi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Irmak Ünal aşkını kumsala yazdı! Fiziğiyle dikkat çekti...

Irmak Ünal aşkını kumsala yazdı! Fiziğiyle dikkat çekti...

Şevval Şahin bu kez sütyensiz poz verdi!

Şevval Şahin bu kez sütyensiz poz verdi!

Gülşen'den konserde çok konuşulan hareket! Yine dillere düştü!

Gülşen'den konserde çok konuşulan hareket! Yine dillere düştü!

Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı!

Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı!