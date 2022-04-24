• 24 Nisan 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:
Şevval Şahin bu kez sütyensiz poz verdi!
Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şevval Şahin, cesur pozlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde yatak odasından poz veren Şevval Şahin bu defa sütyensiz paylaşım yaptı.
• 24 Nisan 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:
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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Eklere 'eclair' demesiyle sosyal medyada tiye alınan Şevval Şahin bu kez sütyensiz paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
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