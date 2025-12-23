Şemdinli'nin bilinmeyen yüzü! Dağların altındaki sır kapı açıldı, işte sessizliğin içindeki gizem...

3

Dağ Rehberi İskender Kahraman, mağaranın bölge için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Burası oldukça büyük bir mağara. İçeride hayvan kemiklerine rastladık. Sarkıt, dikit ve traverten oluşumları mevcut. Arka bölümünde hem tatlı hem de tuzlu su bulunuyor. Duvarların altında odalar var.