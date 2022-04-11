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MagazinSelen Görgüzel'den dekolteli poz! "Hamdi'den sonra coştu"
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• 11 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:

Selen Görgüzel'den dekolteli poz! "Hamdi'den sonra coştu"

Oyuncu Selen Görgüzel, Hamdi Alkan ile geçtiğimiz haftalarda boşandı. Boşanmanın ardından sahne kıyafetleriyle magazin gündemine gelen Selen Görgüzel bu sefer açık elbisesiyle ilgi çekti.

• 11 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:
1Selen Görgüzelden dekolteli poz Hamdiden sonra coştu
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2014 yılında evlenme kararı alan Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ikilisi evliliğini noktaladı. Müzik piyasasında aktif olma hedefleri olan Selen Görgüzel, sahne aldığı mekanlarda tercih ettiği dekolteli kıyafetlerle uzun süre konuşulmuştu. Görgüzel bu defa mini elbisesiyle olay oldu.

2SELEN GÖRGÜZELDEN DEKOLTELİ POZ

SELEN GÖRGÜZEL'DEN DEKOLTELİ POZ

7 Kocalı Hürmüz, Renklerde Kaybolan Hayat projelerinde rol alan Selen Görgüzel düzgün fiziğiyle ve giydikleriyle gündem oluyor.

3Selen Görgüzelden dekolteli poz Hamdiden sonra coştu

Sahne kıyafetleri ve tarzıyla oldukça konuşulan Görgüzel'in o pozlarına binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geliyor.

4Selen Görgüzelden dekolteli poz Hamdiden sonra coştu

Derin yırtmaçlı, dekolteli sahne kıyafetleri tercih eden Görgüzel, müzik alanında kariyer yapmayı planlıyor.

5Selen Görgüzelden dekolteli poz Hamdiden sonra coştu

Görgüzel'in sosyal medyada yayınladığı dekolteli pozu binlerce beğeni aldı. Belden kemer bağlamalı ve derin yırtmaçlı elbisesiyle 43 yaşındaki Selen Görgüzel, genç kızlara taş çıkarttı.

6Selen Görgüzelden dekolteli poz Hamdiden sonra coştu

Selen Görgüzel'in pozuna, "Dünyanın en güzel kadını", "Hamdi'den sonra coştu" gibi yorumlar geldi.

7Selen Görgüzelden dekolteli poz Hamdiden sonra coştu

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