Selen Görgüzel'den dekolteli poz! "Hamdi'den sonra coştu"

2014 yılında evlenme kararı alan Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ikilisi evliliğini noktaladı. Müzik piyasasında aktif olma hedefleri olan Selen Görgüzel, sahne aldığı mekanlarda tercih ettiği dekolteli kıyafetlerle uzun süre konuşulmuştu. Görgüzel bu defa mini elbisesiyle olay oldu.