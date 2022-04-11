• 11 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:
Selen Görgüzel'den dekolteli poz! "Hamdi'den sonra coştu"
Oyuncu Selen Görgüzel, Hamdi Alkan ile geçtiğimiz haftalarda boşandı. Boşanmanın ardından sahne kıyafetleriyle magazin gündemine gelen Selen Görgüzel bu sefer açık elbisesiyle ilgi çekti.
• 11 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:
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2014 yılında evlenme kararı alan Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ikilisi evliliğini noktaladı. Müzik piyasasında aktif olma hedefleri olan Selen Görgüzel, sahne aldığı mekanlarda tercih ettiği dekolteli kıyafetlerle uzun süre konuşulmuştu. Görgüzel bu defa mini elbisesiyle olay oldu.
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