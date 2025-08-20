GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSelçuk Bayraktar'ın vergi rekortmeni olması Kahramanmaraşlı depremzedeleri sevindirdi: Allah kendisinin yolunu açık etsin
HaberlerGündem Haberleri Selçuk Bayraktar'ın vergi rekortmeni olması Kahramanmaraşlı depremzedeleri sevindirdi: Allah kendisinin yolunu açık etsin

Selçuk Bayraktar'ın vergi rekortmeni olması Kahramanmaraşlı depremzedeleri sevindirdi: Allah kendisinin yolunu açık etsin

20.08.2025 - 15:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak : KAHRAMANMARAŞ (İHA) -

Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmenlerinin zirvesinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yer alması Kahramanmaraş'ta depremzedeleri sevindirdi. Baykar konutlarına yerleşen depremzede Mesut Gülnur, "Şuanda gördüğünüz yerler en kaliteli yapılan yerler burası. Allah kendisinin yolunu açık etsin. Hem depremzede vatandaşlara depremde ve sonrasında çok yardımcı oldu Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.

1Selçuk Bayraktar'ın vergi rekortmeni olması Kahramanmaraşlı depremzedeleri sevindirdi: Allah kendisinin yolunu açık etsin

Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmenleri açıklandı. Listenin zirvesinde 2 milyar 767 milyon lira vergi tahakkuku ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı.

2Selçuk Bayraktar'ın vergi rekortmeni olması Kahramanmaraşlı depremzedeleri sevindirdi: Allah kendisinin yolunu açık etsin

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından Onikişubat ilçesi Önsen-Kurtlar bölgesinde inşa ettirdiği 303 deprem konutuyla bilinen Bayraktar'ın bu başarısı, şehirde yaşayan depremzedeler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

3Selçuk Bayraktar'ın vergi rekortmeni olması Kahramanmaraşlı depremzedeleri sevindirdi: Allah kendisinin yolunu açık etsin

Depremin ardından devletin desteği ve Baykar Vakfı öncülüğünde yapılan konutlarda yaşamını sürdüren vatandaşlar, hem ev sahibi olmaktan hem de Bayraktar'ın ülkeye sağladığı katkılardan dolayı sevinçlerini dile getirdi.

4Selçuk Bayraktar'ın vergi rekortmeni olması Kahramanmaraşlı depremzedeleri sevindirdi: Allah kendisinin yolunu açık etsin

Baykar konutlarına yerleşen depremzede Mesut Gülnur, "Şuanda gördüğünüz yerler en kaliteli yapılan yerler burası. Allah kendisinin yolunu açık etsin. Hem depremzede vatandaşlara depremde ve sonrasında çok yardımcı oldu Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.

5Selçuk Bayraktar'ın vergi rekortmeni olması Kahramanmaraşlı depremzedeleri sevindirdi: Allah kendisinin yolunu açık etsin

Mehmet Tuncer isimli depremzede ise, "Biz evimizden çıkmak zorunda kaldık depremde şuanda ev arıyoruz. Devletten Allah razı olsun evler yapılıyor tamamlanan evler de var.

6Selçuk Bayraktar'ın vergi rekortmeni olması Kahramanmaraşlı depremzedeleri sevindirdi: Allah kendisinin yolunu açık etsin

Ben bu bölgeyi Baykar'ın yaptığı yerleri çok beğeniyoruz ama burada da boş ev yok inşallah kısa sürede evimizi buluruz. Başkanımızdan devletimizden herkesten ve Baykar'ımızdan da Allah razı olsun. Ailecek çok seviyoruz ve temiz insanlar" dedi.