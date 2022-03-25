Şeker hastalığı ve kötü LDL kolesterol riskini ortadan kaldırıyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Tam bir antioksidan deposu...
Kemik erimesini durduruyor, kansızlığı gideriyor, kilo vermeye yardımcı oluyor, şeker hastalığı riskini düşürüyor. Kalp krizi ve felç ile sonuçlanan arterleri ve damarları tıkayabilen kötü LDL kolesterolünü ortadan kaldırıyor, kilo vermeye çalışan veya obezite ile savaşan insanlar için çok sağlıklı olduğu biliniyor. Vücut direncini artırıyor, kanserle savaşıyor. Bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan C vitamini içeriyor, doğal bir antioksidan kaynağıdır.
Patlıcanın faydalarını, güçlü kemikler oluşturma, osteoporozu önleme , anemi semptomlarını azaltma gibi birçok faydasını sıralayabiliriz. Patlıcanın sağlığımıza faydaları açısından geniş bir yelpazesi bulunmaktadır. Patlıcanın faydalarından yararlanmak için hem yemeklerinize ekleyerek hem de közlenmiş olarak tüketerek yararlanabilirsiniz. Patlıcanın faydalarını sizler için sınıflandırdık. Çiğ patlıcanın faydaları, közlenmiş patlıcanın faydaları nelerdir sorusunun cevabını öğrenmek istiyorsanız, detaylar haberimizde…
PATLICANIN FAYDALARI NELERDİR?
Patlıcanın sağlığımıza çeşitli faydaları bulunmaktadır. Patlıcanın faydalarını kısa bir şekilde özetleyecek olursak; kemik erimesini önlemek, kansızlığı gidermek, kilo vermeye yardımcı olmak, şeker hastalığı riskini düşürmek gibi çeşitli faydaları bulunmaktadır.
LİF KAYNAĞIDIR
Lif, mide-bağırsak sağlığı ve düzenli bağırsak hareketleri için patlıcan gereklidir. Dışkınızı toplar, böylece sindirim sisteminiz daha rahat bir şekilde çalışır. Patlıcan aynı zamanda lif, besinlerin emilimini ve gıdaların işlenmesini kolaylaştıran gastrik sıvıların salgılanmasını da sağlar.Patlıcanın içerisinde yer alan lif miktarı aynı zamanda kalp hastalıklarında da azalma ile ilişkilendirilmiştir, çünkü ateroskleroz , kalp krizi ve felç ile sonuçlanan arterleri ve damarları tıkayabilen kötü LDL kolesterolünü ortadan kaldırır .
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Patlıcan az miktarda yağ veya kolesterol içerdiğinden, kilo vermeye çalışan veya obezite ile savaşan insanlar için çok sağlıklı bir besindir. Patlıcanın lif açısından zengin olması da kilo vermeyi sağlamasında büyük bir etken taşımaktadır. Yoğun lif miktarı ve doyurucu etkisi sayesinde patlıcan, aşırı yemenin önüne geçer bu nedenle de kilo verme şansını arttırır.
KANSERİ ÖNLER
Lifin yararlı etkileri ile birlikte patlıcanlar çeşitli hastalıklara karşı vücut direncini arttırmaktadır. Patlıcanlar da çok çeşitli hastalıklara ve hastalıklara karşı vücudun en iyi savunma hatlarından biri olan büyük antioksidan kaynaklarıdır. Patlıcanlar, beyaz kan hücrelerinin üretimini ve aktivitesini stimule ettiğinden, bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan C vitamini içerir. Ayrıca patlıcan, doğal bir antioksidan ve esansiyel bir mineral olan manganez içerir.
KEMİK SAĞLIĞINI GELİŞTİRİRLER
Patlıcanın kemik sağlığına, kemik degradasyonu ve osteoporoz riskinin yüksek olduğu insanlar için çok iyi birtakım faydaları vardır. Fenolik bileşikler patlıcanlara ve diğer birçok meyvelere eşsiz renklenme sağlayan şeydir. Bu bileşikler ayrıca osteoporozun azaltılmış işaretlerine daha güçlü kemiklere ve artmış kemik mineral yoğunluğuna da bağlanmıştır. Patlıcanlar aynı zamanda kemik sağlığına iyi gelen bol miktarda demir ve kalsiyum içermektedirler.
ANEMİYİ ÖNLER
Demir eksiliği beraberinde ölümcül hastalıkları da getirebilir. Demir eksikliği beraberinde anemi (kansızlık) hastalığının ortaya çıkmasına neden olabilir. Patlıcan içerisinde yüksek miktarda D vitamini barındırmasından dolayı, anemi hastalığının önüne geçmektedir. Patlıcanın içerisinde kırmızı kan hücrelerini arttıran mineraller bulunmaktadır. Demir ve bakır minerali birleştiğinde vücutta kan üretimi olacaktır. Bu iki mineral vücutta bulunmadığında kan üretimi gerçekleşmez. Demir ve bakır minerali kırmızı kan hücresi üretiminin artmasına yardımcı olmaktadır. Damarlarınızın içinden geçen daha sağlıklı kırmızı kan hücreleri ile, enerji ve güçte gözle görülür bir artış göreceksiniz, bu da yorgunluk ve stres hissini ortadan kaldıracaktır.
BEYİN FONKSİYONLARINI GELİŞTİRİR
Patlıcan içerisinde bolca bitkisel besin içermektedir. Bu bitkisel ağırlıklı besinler, vücudunuzu serbest radikal aktiviteye karşı savunmakla kalmaz, vücudunuzu ve beyninizi toksinlerden ve hastalıklardan korurlar, aynı zamanda beyne kan akışını da arttırırlar. Beynine daha fazla oksijen bakımından zengin kan göndererek, hafıza ve analitik düşüncelerin güçlerini kuvvetlendirmek için nöral yolları uyarırlar. Aynı zamanda patlıcandaki potasyum, beyin güçlendirici görevi görmektedir.
DİYABET YÖNETİMİ
Yüksek lif içeriği ve düşük miktarlarda çözünür karbonhidratları nedeniyle, patlıcanlar diyabetin yönetimi için ideal bir besindir. Patlıcanların nitelikleri, onları vücuttaki glikoz ve insülin aktivitesinin düzenleyicisi olarak yararlı kılmaktadır. İnsülin seviyeleri stabil olduğunda ve vücut kan şekeri içinde şiddetli dalgalanma, diyabetin potansiyel olarak tehlikeli tarafını engelleyebilir.
PATLICANIN BESİN DEĞERLERİ
Patlıcan zengin bir besin kaynağıdır. İçerisinde: C vitamini , K vitamini , B6 vitamini , tiamin , niasin , magnezyum , fosfor , bakır , diyet lifi , folik asit , potasyum ve manganez içerir . Ayrıca patlıcan neredeyse hiç kolesterol veya doymuş yağ içermez.
KARACİĞER SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Araştırmalar patlıcandaki antioksidanların karaciğerin belirli toksinlerden korunmasına yardımcı olabileceğini öne sürmüştür.
ÇİĞ PATLICANIN FAYDALARI NELERDİR?
Patlıcanın çiğ olarak tüketilmesi kesinlikle önerilmemektedir. Patlıcan doğru bir şekilde pişirilmezse ya da direkt çiğ olarak tüketilirse bizi zehirleyebiliyor. Üstelik bunun sıradan bir gıda zehirlenmesinden biraz daha ciddi olduğunu söylemek gerek. Bu nedenle patlıcanı hatır için de olsa kesinlikle çiğ olarak tüketmemelisiniz.
KÖZLENMİŞ PATLICANIN FAYDALARI
Yemeklerine içerisinde çiğden eklenerek pişirilen veya közde yapılan patlıcanın faydaları arasında herhangi bir fark bulunmaktadır. Pişmiş olarak tüketilen patlıcan, yukarı da saymış olduğumuz faydaları içermektedir. (Milliyet)