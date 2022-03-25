Şeker hastalığı ve kötü LDL kolesterol riskini ortadan kaldırıyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Tam bir antioksidan deposu...

ÇİĞ PATLICANIN FAYDALARI NELERDİR?

Patlıcanın çiğ olarak tüketilmesi kesinlikle önerilmemektedir. Patlıcan doğru bir şekilde pişirilmezse ya da direkt çiğ olarak tüketilirse bizi zehirleyebiliyor. Üstelik bunun sıradan bir gıda zehirlenmesinden biraz daha ciddi olduğunu söylemek gerek. Bu nedenle patlıcanı hatır için de olsa kesinlikle çiğ olarak tüketmemelisiniz.