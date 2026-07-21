Şehir hayatını geride bıraktı! Dedesinden kalan tarlada üretime başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

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Eldemir, okulların kapanmasıyla çocuklarının da tarlada daha çok vakit geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:"Toplamasında, paketlemesinde hepimizin çocukları sağ olsun bu konuda bize yardımcı oluyorlar. Sosyal anlamda çocuklara çok fazla değer de kazandırıyoruz. Burada insanlarla iletişim kurmayı, organize olmayı, paketlemeyi, tartmayı, fiyatlandırmayı aslında hepsini erken yaşta öğrenmiş oluyorlar. Bu sayede sosyal medyayla, dijital platformlarla daha az vakit geçirmiş oluyorlar. Bu anlamda da çok mutluyum ben aslında onlara böyle bir ortam oluşturabildiğimiz için."İnegöl merkezde yaşadığını ama her fırsatta tarlaya geldiğini anlatan Eldemir, "Doğaya olan sevgim çocukluktan beri çok fazla. Sürekli bu tarlaların içerisinde, bahçelerdeydik. Doğaya olan sevgim buradan da geliyor. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum." diye konuştu.