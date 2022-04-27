Seda Sayan'dan Çağlar Ökten ile yaş farkına takılanlara tepki: Küçük deyip durmasınlar!

TRAFİKTE TANIŞTI

Sayan, 1998 yılında kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yapmıştı. 1999'da boşanan çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanışmıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip, "Sizin hayranınızım" demişti. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzanmıştı. Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan, 2000’de evlenmiş, 2001’de de boşanmıştı.



Sayan, daha sonra da Gökhan Şükür ile dünyaevine girmişti. Ancak Seda Sayan'ın bu evliliği de uzun süreli olmamıştı. Seda Sayan, son evliliğini 2008'de Onur Şan ile gerçekleştirmişti. Ünlü şarkıcı ile Şan, 2010'da boşanmıştı.