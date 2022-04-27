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MagazinSeda Sayan'dan Çağlar Ökten ile yaş farkına takılanlara tepki: Küçük deyip durmasınlar!
HaberlerMagazin Haberleri Seda Sayan'dan Çağlar Ökten ile yaş farkına takılanlara tepki: Küçük deyip durmasınlar!
• 27 Nisan 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten ile yaş farkına takılanlara tepki: Küçük deyip durmasınlar!

Şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Yedinci kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin yalnız bıraktı. Herkes Engin'in neden gelmediğini merak ederken ikilinin arasındaki yaş farkı da gündemden düşmedi. Sayan, eşinin yaşına takılanlara kızdı.

• 27 Nisan 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:
1Seda Sayandan Çağlar Ökten ile yaş farkına takılanlara tepki: Küçük deyip durmasınlar
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Seda Sayan ile Çağlar Ökten dünyaevine girdi. Çift, önceki akşam Beşiktaş'taki lüks bir otelde birbirlerine 'Evet' dedi. Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.

2Seda Sayandan Çağlar Ökten ile yaş farkına takılanlara tepki: Küçük deyip durmasınlar

Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Öktenin damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor. Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

3BALAYI PARİSTE

BALAYI PARİS'TE

Sürpriz nikâha çiftin yakın arkadaşları katıldı. Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan ünlü çift, sonrasında Çağlar Öktenin Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacak. Seda Sayan'ın mutlu gününe damatla yakın yaşlarda olduğu söyleyen Oğulcan Engin gelmedi.

411 YAŞINDA ÇOCUK SAHİBİ ADAM

"11 YAŞINDA ÇOCUK SAHİBİ ADAM"

Sayan, 33 yaşında olduğu söyleyen Çağlar Ökten ile aralarındaki yaş farkına yapılan yorumlara sinirlendi. Sayan 2. Sayfa’ya gönderdiği mesajda "Çağlar’a ‘yaşı küçük’ deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl ‘küçük yaştaki’ diye bahsedilir!" diyerek sitem etti.

Seda Sayan'ın haberi sosyal medyada yayınlanınca şarkıcı 33 yaş bilgisiyle alay etti ve gülücük emojisi koydu. Sayan'ın bu çıkışına takipçiler ise yeniden "Oğlun yaşında" yorumları yağdırdı.

OĞULCAN ENGİN'İN YAŞI?

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin 31 yaşında.

5EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ

"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

Seda Sayan, verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok" demişti.

6DAHA ÖNCE ALTI KEZ EVLENDİ

DAHA ÖNCE ALTI KEZ EVLENDİ

Seda Sayan, 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yapmıştı. Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu ilişki, yine gizli bir şekilde sonlanmıştı.

7BÜYÜK AŞK BEŞ YILDA BİTTİ

BÜYÜK AŞK BEŞ YILDA BİTTİ

İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Seda Sayan, eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bırakmıştı. Sayan'ın bu ilişkiden Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya gelmişti. İkili, 1995 yılında yollarını ayırmıştı.

8TRAFİKTE TANIŞTI

TRAFİKTE TANIŞTI

Sayan, 1998 yılında kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yapmıştı. 1999'da boşanan çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanışmıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip, "Sizin hayranınızım" demişti. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzanmıştı. Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan, 2000’de evlenmiş, 2001’de de boşanmıştı.

Sayan, daha sonra da Gökhan Şükür ile dünyaevine girmişti. Ancak Seda Sayan'ın bu evliliği de uzun süreli olmamıştı. Seda Sayan, son evliliğini 2008'de Onur Şan ile gerçekleştirmişti. Ünlü şarkıcı ile Şan, 2010'da boşanmıştı.

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Seda Sayan'dan Çağlar Ökten ile yaş farkına takılanlara tepki: Küçük deyip durmasınlar!

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten ile yaş farkına takılanlara tepki: Küçük deyip durmasınlar!