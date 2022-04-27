Seda Sayan'dan Çağlar Ökten ile yaş farkına takılanlara tepki: Küçük deyip durmasınlar!
Şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Yedinci kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin yalnız bıraktı. Herkes Engin'in neden gelmediğini merak ederken ikilinin arasındaki yaş farkı da gündemden düşmedi. Sayan, eşinin yaşına takılanlara kızdı.
Seda Sayan ile Çağlar Ökten dünyaevine girdi. Çift, önceki akşam Beşiktaş'taki lüks bir otelde birbirlerine 'Evet' dedi. Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.
"11 YAŞINDA ÇOCUK SAHİBİ ADAM"
Sayan, 33 yaşında olduğu söyleyen Çağlar Ökten ile aralarındaki yaş farkına yapılan yorumlara sinirlendi. Sayan 2. Sayfa’ya gönderdiği mesajda "Çağlar’a ‘yaşı küçük’ deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl ‘küçük yaştaki’ diye bahsedilir!" diyerek sitem etti.
Seda Sayan'ın haberi sosyal medyada yayınlanınca şarkıcı 33 yaş bilgisiyle alay etti ve gülücük emojisi koydu. Sayan'ın bu çıkışına takipçiler ise yeniden "Oğlun yaşında" yorumları yağdırdı.
OĞULCAN ENGİN'İN YAŞI?
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin 31 yaşında.
TRAFİKTE TANIŞTI
Sayan, 1998 yılında kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yapmıştı. 1999'da boşanan çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanışmıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip, "Sizin hayranınızım" demişti. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzanmıştı. Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan, 2000’de evlenmiş, 2001’de de boşanmıştı.
Sayan, daha sonra da Gökhan Şükür ile dünyaevine girmişti. Ancak Seda Sayan'ın bu evliliği de uzun süreli olmamıştı. Seda Sayan, son evliliğini 2008'de Onur Şan ile gerçekleştirmişti. Ünlü şarkıcı ile Şan, 2010'da boşanmıştı.