• 04 Mayıs 2022 - 17:30 • Son Güncelleme:
Seda Sayan gelinlikle Paris sokaklarında!
Geçtiğimiz hafta nikah masasına oturan Seda Sayan-Çağlar Ökten çifti, balayı için Fransa'yı tercih etti. Paris sokaklarında gelinlikle dolaşan Sayan, o anları sosyal medya hesabından yayınladı
• 04 Mayıs 2022 - 17:30 • Son Güncelleme:
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14 Şubat Sevgililer Günü'nde müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan şarkıcı Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti.
İşleri nedeniyle hemen balayına çıkamayan çift, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yakın dostlarıyla birlikte özel jetle Fransa'nın başkenti Paris'e gitmişti.
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"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"
Seda Sayan, daha önce verdiği bir röportajda ise, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok." demişti.