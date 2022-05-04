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• 04 Mayıs 2022 - 17:30 • Son Güncelleme:

Seda Sayan gelinlikle Paris sokaklarında!

Geçtiğimiz hafta nikah masasına oturan Seda Sayan-Çağlar Ökten çifti, balayı için Fransa'yı tercih etti. Paris sokaklarında gelinlikle dolaşan Sayan, o anları sosyal medya hesabından yayınladı

• 04 Mayıs 2022 - 17:30 • Son Güncelleme:
1Seda Sayan gelinlikle Paris sokaklarında
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14 Şubat Sevgililer Günü'nde müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan şarkıcı Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti.

İşleri nedeniyle hemen balayına çıkamayan çift, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yakın dostlarıyla birlikte özel jetle Fransa'nın başkenti Paris'e gitmişti.

2GELİNLİKLE PARİS SOKAKLARINDA

GELİNLİKLE PARİS SOKAKLARINDA!

Birlikte keyifli vakit geçiren ikiliden balayı pozları gelmeye devam ediyor. Seda Sayan, fotoğraf çekimi için Paris sokaklarında gelinlikle dolaştı.

3Seda Sayan gelinlikle Paris sokaklarında

Sayan, o anlarda eşiyle el ele yürürken çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

4METROYA BİNDİLER

METROYA BİNDİLER

Çift, şehri gezmek için daha sonra da metroya bindi. Sayan, kendilerine eşlik eden arkadaşı Esra Özmen ve eşi Fuat Özdolgun ile çekilen bu fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

5HERKESE İYİ BAYRAMLAR

"HERKESE İYİ BAYRAMLAR"

Balayında eşiyle birlikte objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, bu kareyi de Instagram'dan "Herkese iyi bayramlar." notuyla paylaşmıştı.

6SÜRPRİZ NİKAH

SÜRPRİZ NİKAH

Öte yandan Sayan ve Ökten'in, 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmesi bekleniyordu. Ancak ikili, vizede yaşanan problemler nedeniyle geçtiğimiz hafta İstanbul'da dünyaevine girmişti. Gerçek ismi "Aysel Gürsaçer" olan sanatçı, "Ökten" soyadını almıştı.

7OĞULCAN NİKAHA KATILMADI

OĞULCAN NİKAHA KATILMADI

Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in ise bu evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti. 31 yaşındaki Engin'in, annesinin nikahına katılmaması da dikkat çekmişti.

8EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ

"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

Seda Sayan, daha önce verdiği bir röportajda ise, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok." demişti.

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