Seda Sayan evlendi! Oğulcan Engin nikâha gelmedi...
Daha önce altı evlilik yapan Seda Sayan, sunucusu olduğu 'Sabahın Sultanı' programında solistlik yapan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile hayatını birleştirdi. "Çocuğumun babası hariç kalan evliliklerimi saymıyorum" açıklaması çok konuşulan sanatçı, eski eşi Sinan Engin'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'i mutlu gününde yanında görmek istemesine rağmen beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Çalışmalarının yanı sıra yaptırdığı estetik operasyonlar ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, dün akşam kendisinden 24 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile sessiz sedasız evlendi. Annesinin ilişkilerine karşı olan Oğulcan Engin ile hamlesiyle herkesi şaşırttı.
SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER
Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Çiçeği burnunda çift mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaparken nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.
YEDİNCİ KEZ DÜNYAEVİNE GİRDİ
Seda Sayan ve Çağlar Ökten, dün akşam Swiss Otel'de Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu'nun gerçekleştirdiği nikâh ile dünya evine girdi. Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag‘da yapılması planlanan düğün, Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.
Seda Sayan’ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten’in damatlığı ise Tolga Çam imzası taşıyor.