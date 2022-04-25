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MagazinSeda Sayan evlendi! Oğulcan Engin nikâha gelmedi...
HaberlerMagazin Haberleri Seda Sayan evlendi! Oğulcan Engin nikâha gelmedi...
• 25 Nisan 2022 - 13:31 • Son Güncelleme:

Seda Sayan evlendi! Oğulcan Engin nikâha gelmedi...

Daha önce altı evlilik yapan Seda Sayan, sunucusu olduğu 'Sabahın Sultanı' programında solistlik yapan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile hayatını birleştirdi. "Çocuğumun babası hariç kalan evliliklerimi saymıyorum" açıklaması çok konuşulan sanatçı, eski eşi Sinan Engin'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'i mutlu gününde yanında görmek istemesine rağmen beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

• 25 Nisan 2022 - 13:31 • Son Güncelleme:
1Seda Sayan evlendi Oğulcan Engin nikâha gelmedi...
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Çalışmalarının yanı sıra yaptırdığı estetik operasyonlar ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, dün akşam kendisinden 24 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile sessiz sedasız evlendi. Annesinin ilişkilerine karşı olan Oğulcan Engin ile hamlesiyle herkesi şaşırttı.

2SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Çiçeği burnunda çift mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaparken nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

3ANNESİNE EVLİLİK ŞARTI

ANNESİNE EVLİLİK ŞARTI

Seda Sayan'ın Sinan Engin'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, evliliğe karşı çıktı. Annesinin özel hayatıyla gündeme gelmesinden rahatsız olan Ural, geçtiğimiz günlerde Sayan'a "Sessiz sedasız evlen" diyerek şart koydu.

4ANNESİNİN NİKAHINA KATILMADI

ANNESİNİN NİKAHINA KATILMADI

Kararından dönmeyen Oğulcan Engin, annesinin İstanbul'da yapılan nikahına katılmadı. Ural, konuyla ilgili hiçbir açıklamada yapmadı.

5YEDİNCİ KEZ DÜNYAEVİNE GİRDİ

YEDİNCİ KEZ DÜNYAEVİNE GİRDİ

Seda Sayan ve Çağlar Ökten, dün akşam Swiss Otel'de Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu'nun gerçekleştirdiği nikâh ile dünya evine girdi. Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag‘da yapılması planlanan düğün, Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.

Seda Sayan’ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten’in damatlığı ise Tolga Çam imzası taşıyor.

6Seda Sayan evlendi Oğulcan Engin nikâha gelmedi...

Ünlü şarksının nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Nikâha sadece çiftin yakın arkadaşları katıldı. Balayına bayram tatilinde Paris’e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten‘in Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacaklar.

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