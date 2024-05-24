Seçil Erzan için mahkemeden ara kara çıktı!
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Öte yandan duruşmada tanık olarak dinlenen Seçil Erzan’ın birinci dereceden sicil amiri Sermin Tekin, "Seçil bana çok zor zamanlar geçirdiğini, tehdit edildiğini, yakın akrabalarının tefeciler tarafından rahatsız edildiğini, bu paraları aldığını ancak veremediğini anlattı" dedi.
İSTANBUL (İHA)
• 24 Mayıs 2024 - 19:17 • Son Güncelleme:
İSTANBUL (İHA)
• 24 Mayıs 2024 - 19:17 • Son Güncelleme: