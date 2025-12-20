Satışları erken başladı! Fiyatı 5 bin liraya dayandı: '1 yıl saklayan ev sahibi oluyor'

3

Bakaç, "Rivayete göre insan onu 1 yıl saklarsa ev sahibi olur diye bir inanış var. Zaten bunlar çalı bitkisi olduğu için evin herhangi bir köşesinde çok sıcak olmayan bir yerde 1 yıl boyunca hiçbir şey olmadan saklanabilir" diye konuştu.