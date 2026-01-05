Sarıyer'de mantar toplamaya giden kadının başına gelmeyen kalmadı! 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı

2

Cep telefonunun şarjı azaldığı için akrabasının aracına bırakan Özmen, ardından ormana girdi. Ancak saat 17.00 sıralarında Özmen’den bir daha haber alınamadı. Kendisine ulaşamayan yakınları, jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.