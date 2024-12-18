Sarıyer - Zincirlikuyu hattında minibüse binip ücretini ödemeyen yolcuları indirmeyen şoföre para cezası!

'GÜZELLİKLE KONUŞTUM YİNE VERMEDİLER'

Olayla ilgili konulan şoför Emre Topkara, “Sabah aracıma 35 yolcu bindi. 20 kişi para vermedi, yalvardım vermedi, rica ettim vermedi. Güzellikle konuştum yine vermediler. Sabah 10’a kadar 60 kişiyi bedava taşıdık. Yalvarıyoruz yine vermiyorlar, arkadaşlar verin dedik, verilmedi. Devletimizde aracımızın bağlanmasını uygun görmüş. Trafikteki arkadaşlar geldi, aracımızı bağladı. Biz 3-5 kişiye ses etmeyiz, 20 kişi olması iyice sıkıntı oldu. Yani insanlar paramız yok desin, biz yine götürürüz. Kesilecek cezayı ilk kez yaşıyorum. Hakkımı istedim, sonucu bu oldu" dedi.