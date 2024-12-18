Sarıyer - Zincirlikuyu hattında minibüse binip ücretini ödemeyen yolcuları indirmeyen şoföre para cezası!
Sarıyer'de 20 yolcunun ücretini vermediğini iddia ederek minibüsün kapısını kapatan ve vatandaşları tehdit eden şoför Emre Topkara (37) sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Aracı trafikten ve duraktan menedilen şoföre toplamda 7 bin 680 lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili konuşan şoför Topkara, “İnsanlar paramız yok desin, biz yine götürürüz. Kesilecek cezayı ilk kez yaşıyorum. Hakkımı istedim sonucu bu oldu" dedi.
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 18 Aralık 2024 - 16:35 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 18 Aralık 2024 - 16:35 • Son Güncelleme: