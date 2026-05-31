Sarıkamış’ta görsel şölen: Sarıçam ormanları sis bulutlarıyla kaplandı

Şehitler diyarı olarak bilinen Sarıkamış'ta sarıçam ormanları, kıştan kalma karlı dağlar, kıvrılarak uzanan menderesler ve Kars-Sarıkamış-Karaurgan-Erzurum karayolu sis bulutları arasında kaybolurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Türkiye'nin en önemli sarıçam ormanlarına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta etkili olan yoğun sis, doğayı adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Sis bulutlarının arasında kalan çam ağaçları görsel şölen oluştururken, bölgenin doğal güzelliği bir kez daha gözler önüne serildi. Sisin arasında yükselen sarıçam ağaçları izleyenleri hayran bıraktı.